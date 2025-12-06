Kate Middleton inaugura la Navidad con el concierto anual de villancicos en la abadía de Westminster

La Princesa de Gales celebró la noche del viernes su concierto anual de villancicos, que este año ha rendido un homenaje especial a la difunta duquesa de Kent, fallecida a los 92 años el 4 de septiembre de 2025. Durante su vida, estuvo involucrada en la educación musical y en 2004, cofundó Future Talent para ayudar a niños con talento musical de entornos desfavorecidos.

El concierto contó con las lecturas conmovedoras sobre el tema del amor, la compasión y la conexión del Príncipe de Gales, Kate Winslet,, Chiwetel Ejiofor, Babatunde Aléshé y Joe Locke como oradores en la velada festiva.

Con un abrigo verde oscuro con cuello de piel sintética y pendientes con la "estrella del zar" de Robinson Pelham, el mismo joyero que diseñó los pendientes de diamantes que usó el día de su boda en la abadía en 2011, Kate Middleton llegó sola a la abadía de Westminster, donde saludó a los invitados y artistas. Poco después se unieron el príncipe William y sus tres hijos, los príncipes George, de 12 años, Charlotte, de diez, y Louis, de siete años.

Es la primera vez que la familia al completo aparece en público desde la celebración de Trooping the Colour, el desfile del cumpleaños del Rey, en junio. También se sumaron los padres de Kate, Michael y Carole Middleton, y su hermano James y su esposa Alizee, además de otros miembros de la familia real, como Zara y Mike Tindall. Las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés Mountbatten-Windsor, no pudieron asistir, a pesar de que sí habían sido invitadas al servicio.

Los 1.600 invitados fueron recibidos por el sonido de los villancicos interpretados por jóvenes músicos de Future Talent, la organización benéfica fundada por la difunta duquesa de Kent, que falleció a principios de este año.

Al entrar en la abadía, saludó a algunos miembros de la congregación, incluido el sobreviviente del Holocausto Steven Frank, quien fue fotografiado por la princesa en 2020 para conmemorar el 75 aniversario del fin del genocidio.

También estuvo presente Eugene Levy, el actor de Schitt's Creek que entrevistó al príncipe Guillermo en su programa de viajes de Apple+, The Reluctant Traveler . En el programa, Levy visitó el Castillo de Windsor y paseó a su perro hasta el pub local, donde el príncipe habló abiertamente sobre su vida familiar y sus planes para "cambiar" la monarquía cuando acceda al trono.

"El amor es suficiente"

Durante el servicio, los asistentes encendieron velas y se les entregó un folleto con el mensaje: "Este servicio está dedicado a ti y al amor que has demostrado". En la contraportada del folleto se incluía una cita de William Morris: "El amor es suficiente".

En una carta personal a los invitados al servicio en la abadía de Westminster y a otros 15 servicios similares en todo el Reino Unido, la princesa escribió: "En esencia, la Navidad habla del amor que toma forma de las maneras más simples y humanas". Indicó también que el período navideño nos recuerda "cuán profundamente están entrelazadas nuestras vidas", y agregó que a pesar de que la vida a veces se siente "fragmentada o incierta", la temporada festiva "nos invita a recordar el poder de acercarnos unos a otros".