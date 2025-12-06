Carmen Borrego, sin miedo ante Bigote Arrocet: "Que me demande"

Ni siquiera la proximidad de las fiestas navideñas es motivo de tregua para Edmundo Arrocet y Carmen Borrego, protagonistas de varios enfrentamientos públicos y litigios verbales en los últimos años, principalmente tras la muerte de María Teresa Campos.

Carmen Borrego se enfrenta a Edmundo Arrocet y desmiente que María Teresa Campos echara a José María de casa Europa Press

El conflicto se reavivó cuando Edmundo anunció que publicaría unas memorias relatando su historia de amor con María Teresa Campos. Esa decisión generó malestar en la familia, ya que las hijas consideran que se estaría vulnerando el honor y la imagen de su madre. Además, Arrocet ha hecho declaraciones públicas criticando a las hijas, arguyendo que ellas no cuidaron suficientemente a Campos, que fue él quien se ocupó económicamente de ella y de sus gastos. Sostiene que prestó dinero a la familia y que algunas deudas no han sido devueltas. No obstante, no ha presentado ninguna acción legal.

Edmundo Arrocet, aliado de Meli Camacho ante el conflicto con las Campos: "Ella me cae muy bien igual que su marido" Europa Press

Cuando se le pregunta a Carmen por sus comentarios sobre Arrocet, responde siempre con dureza que no tiene el mínimo interés en contestar a sus provocaciones. La periodista no tiene más pretensión que defender la memoria de su madre legalmente y ha advertido que quienes difamen su nombre serán demandados.

Su inquietud es otra

La hermana menor de Terelu atraviesa estos días un momento complicado ante la operación de su hijo, una preocupación sin duda mayor que los insistentes rumores de distanciamiento con su sobrina Alejandra Rubio. A pesar de su inquietud, se muestra fuerte cuando le mencionan a Arrocet. Durante la fiesta de Navidad de la productora Cuarzo, la periodista respondió de nuevo a sus insinuaciones sobre la posibilidad de llevar a los tribunales el asunto de la deuda. "Que me demande, que me demande... pero es que yo no entiendo a alguien que dice durante dos años lo mismo, pero no pone la demanda", sentenció con firmeza a los reporteros de Europa Press. "Si me deben ese dinero, demando al instante".

Carmen Borrego Vamos a ver

Tampoco tiene "nada que decir" con respecto a la publicación de las memorias del humorista. "A mí es que me da igual. ¿Leerle? No, no voy a hacer cola en la librería. Que haga lo que quiera, no está en nuestras vidas". La hermana de Terelu Campos aseguró que Edmundo es un tema completamente cerrado en su entorno: "No hablo de él, ni en público ni en privado. No es parte de mi vida".

José María Almoguera y Carmen Borrego Gtres

Su máxima atención está puesta en su hijo José María, que será intervenido para cambiar el marcapasos con el que convive desde los 23 años a causa de una dolencia cardíaca que la familia ha hecho pública. Esta semana se supo que el dispositivo está fallando.