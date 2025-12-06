El sobrino de Michael Jackson interpretará a su tío en una superproducción homenaje al cantante

Michael Jackson será interpretado por su sobrino de la vida real, Jaafar, hijo de Jermaine Jackson, hermano del cantante. Esta elección convierte la actuación en una de las representaciones más naturalmente precisas jamás filmadas. Entre más de 1.200 audiciones alrededor del mundo, Jaafar fue elegido como el candidato perfecto para dar vida al artista.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson AP

Para el papel, el sobrino tuvo que entrenar durante más de un año el control de la respiración, el baile, el tono vocal y el movimiento escénico, con el objetivo de igualar la presencia única de Michael Jackson. Incluso perfeccionó el "moonwalk" de "Billie Jean" hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, como el cantante lo hizo en sus ensayos en vivo.

Esta película es producida por la propia familia Jackson para asegurar la autenticidad de la historia y la realidad de los hechos, así como el legado del denominado como Rey del Pop. En esta contarán historias personales nunca antes vistas, incluyendo ensayos privados, momentos familiares y sesiones creativas desconocidas para el público.

La familia de Michael también proporcionó vídeos caseros para que Jaafar pudiera estudiar cómo se movía su tío cuando no estaba actuando. Además, se utilizarán grabaciones vocales de estudio del propio Michael para todas las escenas de canto.

Jaafar Jackson como Michael Jackson La Razón

En cuanto a vestuario, los diseñadores recrearon los trajes exactos del artista utilizando patrones originales, el mismo número de piedras y aplicaciones, e incluso recurrieron a los mismos sastres que trabajaron en algunos de sus tours.