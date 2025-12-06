Tamara Falcó responde contundente a las críticas de los animalistas contra ella

Un grupo de animalistas, contrarios a la compra de perros y que abogan por la adopción, lleva unos días subiendo a las redes sociales mensajes contra Tamara Falcó porque, según creen, ha desembolsado una cantidad de dinero para llevarse a su casa a su última mascota, Nala, una cachorrita de apenas unos meses de vida.

Pero resulta que la perrita estaba a la espera de una casa de acogida, y la hija de Isabel Preysler decidió adoptarlo.

La misma Tamara aclara que la cachorra "buscaba una familia y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir. Enseguida se está adaptando a vivir con nosotros".

No es la primera vez que la marquesa de Griñón elige esta opción, anteriormente hizo lo mismo con otros dos cachorros, a los que bautizaron como Missy y Dalkkung.

En total, tienen en su casa a cinco canes. Además de los ya citados, cuentan con Jacinta, una caniche enana, y Vanilla, una golden retriever.

Tradición familiar

Tamy, como la llaman los íntimos, es una apasionada de los animales desde que era una niña. Disfrutaba de la compañía de los perros y los caballos de su padre en la finca familiar de Aldea del Fresno, una localidad cercana a Madrid. Carlos Falcó, su progenitor, montó allí una reserva en la que había animales de distintas especies.

Iñigo Onieva, el esposo de Tamara, también comparte con su mujer el cariño hacia las mascotas de la casa. Desde el primer momento estuvieron de acuerdo en "aumentar la familia" con mascotas.

Aunque su mayor ilusión es ser padres de un bebé que, por el momento, no llega… Si la hija de la Preysler no se queda embarazada, nos cuenta una de sus amigas que no descartaría inclinarse hacia la adopción.