Margarita de Dinamarca, con collarín y una mano escayolada sale del hospital

La reina Margarita de Dinamarca ha preocupado mucho a propios y extraños, después de informarse de su ingreso en el hospital. Una aparatosa caída en su residencia oficial de Fredensborg, le obligaba a permanecer bajo cuidados profesionales. Se emitió un comunicado informando del traspiés de la soberana tras estar en un congreso médico, algo de lo que ya se ha pronunciado su hijo, el rey Federico X de Dinamarca. Lo hacía sumándose a una nueva controversia, pues ha restado importancia a la dolencia de su madre, tanto que incluso ha expresado lo innecesario que es que vaya a visitarla en su convalecencia. “Mi madre está bien dadas las circunstancias. Gracias por hacer la pregunta. Ella está bien en el Rigshospitalet y está en buenas manos”, decía a la vez que confirmaba que no se había dejado ver por el hospital para conocer su estado en primera persona: “No, aún no he ido. He hablado con ella y sonó bien por lo que pude escuchar. Ella está bien dad las circunstancias. Ahora toca que se recupere día a día”.

El príncipe Federico y la reina Margarita Gtres

Al parecer, lo hará sola, o al menos no acompañada de su hijo. La reina Margarita de Dinamarca lleva años arrastrando problemas de salud, de ahí su decisión de abdicar del trono a favor de su hijo Federico. También aprovechó la coyuntura que todos hablaban de Genoveva Casanova para desviar la atención mediática a su decisión de abandonar el trono, por cuestiones de salud. Ahora su salud vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez parece que sí hay motivo de preocupación. De ahí quizá que desde el gabinete de comunicación de la Casa Real se haya emitido un nuevo comunicado de prensa informando de su evolución y dejando al descubierto las secuelas que ha sufrido la soberana tras su aparatosa caída en palacio.

La buena noticia es que ha recibido el alta hospitalaria y que pude continuar con su recuperación desde la comodidad de su hogar. Ahora bien, las secuelas de su tropiezo han sido tales, que se informa desde ya que su papel de representación de la Corona deberá verse interrumpido, pues debe centrarse ahora en su proceso de rehabilitación. Se habla de meses, pues las consecuencias de la caída no han sido pequeñas, como así han compartido después de unos días sin contextualizar su gravedad: “El miércoles por la noche, la reina Margarita fue ingresada en el hospital tras sufrir una caída que, lamentablemente, le provocó una lesión en las vértebras del cuello y una fractura en la mano izquierda”, detallan. Esto ha provocado que abandone el centro de salud con la “mano izquierda escayolada y deberá llevar un collarín en los próximos meses”, para minimizar el impacto de la caída y evitar males mayores por culpa de movimientos bruscos que agravasen su afección.

La Reina Margarita de Dinamarca recibe una lista de los destinatarios de medallas y órdenes durante una audiencia pública en el Castillo de Christiansborg en Copenhague, Dinamarca, este lunes. La Reina Margarita tuvo hoy su última tarea oficial como jefa de la casa real danesa. KELD NAVNTOFT Agencia EFE

Cierran el comunicado asegurando que la reina Margarita de Dinamarca está “bien”, al menos sí de humor, aunque de salud ande un poco fastidiada. Repiten mucho eso de “dadas las circunstancias”, una forma de restar importancia a lo que le sucede, escudándose en la normalidad de su gravedad dado lo que le ha sucedido. La parte en la que se hace más evidente que su recuperación será lenta y complicada es en aquella en la que hablan de su regreso a la actividad institucional. Será tarde. Al menos habrá que esperar unos meses para ver cómo evoluciona y si sus dolencias encuentran mejoría, antes de ponerse al frente de nuevo de las tareas acogidas en la agenda oficial. Por ahora estará de baja “durante un periodo más largo”, emplazando su recuperación en su residencia de Fredensborg, a 40 kilómetros de Copenhague.