Las Navidades de los nietos de Juan Carlos y Sofía

Desde que Don Juan Carlos se instaló en Abu Dabi las Navidades familiares tomaron otro perfil. Hasta ese momento el calendario estaba fijado y no había variaciones. La noche del 24 cenaba en el palacio de la Zarzuela la Familia Real y sus hijos, yernos y nuera, y la familia del rey ,compuesta por las infantas Margarita y Pilar y su prole respectiva. Al día siguiente, día de Navidad, había que dividirse y cumplir con la parte contraria como sucede en todas las casas. Los Urdangarin se trasladaban a Vitoria para compartir esos días con Clara Liebart y los primos.

Actualmente, la agenda no varía para los nietos, que adoran a su abuela y a sus primos. Y este año será igual para ellos. Juan, Pablo, Miguel e Irene pasarán la primera parte de las vacaciones navideñas en Madrid con la infanta Cristina y la abuela doña Sofía en el palacio de la zarzuela. Después los cuatro hijos viajarán hasta Vitoria para encontrase con su padre y disfrutar de esos días en la capital de Álava. No hay viaje a Emiratos de esta parte de la familia para pasar los últimos días del calendario 2024, salvo las infantas Elena y Cristina ,que sí tienen previsto acompañar a Don Juan Carlos en esas fechas. También compartirán la cena del 31 con Felipe Froilán, que estuvo en Madrid para festejar con su madre el día de su cumpleaños. El primogénito y su hermana Victoria Federica todos juntos. Dos días después puso rumbo a Abu Dabi, donde vive y trabaja. El nieto preferido de Don Juan Carlos no tiene vacaciones más allá de ese par de días. En Emiratos no se celebra la Navidad y por lo tanto, cumple con la agenda laboral como el resto de los compañeros de trabajo. La propia infanta Elena contaba a quien esto firma que suele comer o cenar dos veces por semana con Don Juan Carlos. «Se apoyan mutuamente», me dijo.

Laurence Debray al fono a la derecha .Spanish King Juan Carlos I with Cristina and Elena de Borbon and Felipe Juan Froilan , Victoria Federica and Juan Valentin Urdangarin during the wedding of Jose Luis Martinez Almeida and Teresa Urquijo in Madrid on Saturday, 06 April 2024. In this pictura writer Laurence Debray in the background gtres

Las fiestas tenían un previo que comenzaba con el envío de la postal navideña de los miembros Borbón Grecia. Este punto de la agenda no ha cambiado y sigue siendo para los medios de comunicación motivo de comentarios y reportajes varios. Este año las únicas que han sido públicas son las de los Reyes y sus hijas ,y las de Doña Sofía y Don Juan Carlos.

Aún se recuerda el año en que se utilizó una foto de los Reyes Juan Carlos y Sofía rodeados de todos sus nietos en uno de los salones del palacio. Lo sorprendente fue el montaje en sí. Victoria Federica no tenía brazo, Juan Urdangarin sujetaba en sus brazos a Irene a punto de caerse y el Rey Juan Carlos aparecía también en una postura rara. Con el tiempo se supo que la autora era la Reina Sofía, que al no poder tener a todos sus nietos, había hecho el estropicio gráfico.

Como decíamos los nietos tienen ya sus propias vidas independientes y así lo están demostrando. Los primos se quieren y se tratan más allá de sus trabajos y estudios respectivos. Y este cariño también se amplía con la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Se ven mucho más de los que aparece en la prensa, nos dicen.

El triste recuerdo

Estas Navidades también serán difíciles para parte de la familia del Rey. En poco espacio de tiempo han tenido que despedir a Juan y Fernando, Gómez Acebo, dos hombres muy cariñosos y queridos por todo el clan Borbón. Recordar aquí que el pasado 8 de septiembre tuvo lugar en la catedral castrense en Madrid el funeral por la memoria de Juan Gómez- Acebo, que falleció a los 54 años el pasado 12 de agosto. La última vez que habíamos visto a los hermanos juntos fue el 29 de enero de 2020 en el funeral de su madre, Pilar.

Misa Funeral de Fernando Gómez-Acebo y de Borbón Jose Velasco Europa Press

Hasta hace unos años y mientras vivió la infanta Pilar, la reunión de Nochebuena era en el palacio de la Zarzuela con la Reina Sofía, los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, las infantas Elena y Cristina con su prole, los duques de Soria y la duquesa de Badajoz con los suyos. Este año, si no hay cambios, será Simoneta la encargada de recibir y ser la anfitriona a sus hermanos, sus hijos y los primos Zurita en su casa de Madrid.

La gran boda griega y los nietos Borbón

Ya no hay foto en Marivent de abuelos y nietos. Donde hemos podido ver públicamente al mayor número de nietos con la Reina Sofía fue en la boda de Teodora de Grecia, cuarta hija del rey Constantino, con Matthew Kumar, el pasado 28 de septiembre. En las escalinatas de la Catedral de la Anunciación de Atenas se pudo inmortalizar a parte de la familia. Doña Sofía está siempre muy atenta a todos sus nietos y no pierde ocasión de seguir sus progresos en primera persona. Hace poco pudimos verla con la infanta Cristina en Guadalajara apoyando a Pablo Urdangarín en un partido de balonmano, como dos aficionadas más.