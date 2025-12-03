Mar Flores se sincera sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Nada me gustaría más que tuviesen una vida más tranquila"

Tras finalizar la grabación de "DecoMasters", reality en el que ha participado en estos últimos meses junto a su hijo Carlo, Mar Flores ha acudido esta mañana en la Crónica Rosa de "Es la mañana de Federico" de esRadio para hablar de "Mar en calma", sus memorias, a punto de cumplirse tres meses de su publicación. Durante este encuentro con la periodista Isabel González, la modelo ha confesado que se siente muy orgullosa de su autobiografía y que "volvería a escribir el libro para provocar una reflexión que sí o sí se ha hecho. "A lo mejor apoyada por no solo el hecho de que yo alce la voz, sino por el hecho de que otras mujeres que no han sido tratadas con respeto por otros hombres o por la misma sociedad, han alzado la voz", ha explicado la televisiva.

Sobre la exposición mediática y sus hijos

Mar Flores también ha reflexionado sobre la sobreexposición mediática y sus hijos. "Afortunadamente, tenemos clarísimo que mis cuatro hijos pequeños no van a dedicarse a esto, es algo que hemos tenido muy claro precisamente porque en la familia hemos vivido el sufrimiento de la exposición pública...", ha declarado la modelo.

Carlo Costanzia y Mar Flores en 'DecoMasters' Instagram

Tras estas palabras, se ha sincerado sobre Carlo Costanzia, su hijo mayor, que "durante un tiempo no quiso ser hijo de Mar Flores, pero ahora ya ni siquiera es hijo de Mar Flores, es Carlo Costanzia, por sus propias circunstancias y la persona que ha elegido para compartir la vida", refiriéndose a Alejandra Rubio. "Le deseo mucha suerte y mucha garra, porque yo, desde luego, si vuelvo a nacer, no quiero ser conocida", ha expresado Mar.

Su nieto, un niño anónimo

La modelo ha apoyado la decisión que han tomado Alejandra y Carlo de proteger la privacidad de su hijo y no exponerlo públicamente, a pesar de pertenecer a dos familias muy mediáticas y perseguidas de nuestro país. "Mi hijo sí que tenía clarísimo que no iba a exponer al niño, y lo agradezco porque le van a facilitar muchísimo la vida", ha aplaudido la consuegra de Terelu. Además, ha expresado sus deseos de que la pareja pueda vivir su vida con mayor privacidad. "Nada me gustaría más que ellos tuviesen también una vida más tranquila, pero por ellos mismos porque son una pareja joven que tienen que tener todo el derecho a vivir la vida como la viven todas las personas. Con sus más y sus menos, pero ojalá que en privado", ha zanjado sobre el asunto.