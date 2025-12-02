El príncipe Sverre Magnus de Noruega rompe con su novia Amalie: todos los detalles

El príncipe Sverre Magnus de Noruega vuelve a estar soltero. El hijo de Haakon y Mette Marit, tercero en la línea de sucesión del trono noruego, ha roto con su novia, Amalie Giæver Macleod, con la que confirmó púbicamente su relación sentimental durante la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret el 31 de agosto de 2024. Esta primera aparición de la joven causó un gran revuelo por no haber cumplido aún en ese momento la mayoría de edad.

La noticia de la ruptura de la pareja, muy aclamada en Noruega, se confirma horas antes del 20 cumpleaños de Sverre Magnus. Mañana, 3 de diciembre, el príncipe celebrará su vigésimo aniversario en condición de soltero. Ha sido la publicación noruega "Se og Hør" la encargada de desvelar la ruptura de Sverre y su novia.

Norway's King Harald, Queen Sonja, Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit, Princess Ingrid Alexandra and Prince Sverre Magnus pose for a picture aboard the kingship Norway in the Geirangerfjord, Norway, 31 August 2024, where they will attend the wedding of Norwegian Princess Martha Louise and her partner, US businessman Durek Verrett. CORNELIUS POPPE / POOL EFE/EPA

Amalie estaba muy integrada en la Familia Real e hizo muy buenas migas con los abuelos de su ya expareja, los reyes Harald y Sonia de Noruega. La joven estaba perfectamente integrada y en la realeza noriega y había sido visto, en más de una ocasión, en algún que otro acto de Mette-Marit, su suegra, con la que compartía su pasión por la literatura. Desde que confirmó su noviazgo con Sverre Magnus, la joven siempre se ha mantenido en un discreto segundo.

Una relación consolidada

A pesar de su juventud, su relación parecía de lo más consolidada. Ambos se mudaron a Trondheim, donde el príncipe inició una etapa de libertad fuera del seno familiar y ella trabajó en dos galerías de arte, Galleri SG y Dropsfabrikken, según su perfil de LinkedIn. Tras esta primera etapa, la pareja decidió mudarse a Milán, ciudad en la que el hermanastro de Marius Borg iba desarrollar su carrera artística como fotógrafo con Sverre Magnus Productions, y Amalie iba a iniciar sus estudios en la prestigiosa Universidad Bocconi, centro en el que también estudiaron Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, entre otras personalidades italianas.

El príncipe Sverre Magnus y Amalie Giæver Macleod GTRES

Según el medio citado, nunca llegaron a convivir juntos en el mismo piso, a pesar de vivir en la misma ciudad: Amalie reside en el campus universitario y Sverre Magnus se alquiló una vivienda cerca de su pareja.

Las alamas sobre una posible ruptura entre el príncipe y Amalie saltaron a mediados del mes de noviembre, cuando el príncipe heredero Haakon viajó hasta Milán para disfrutar del partido entre Italia y Noruega en San Siro, un encuentro histórico en el que se clasificó el país nórdico en el Mundial por primera vez desde 1998. El futuro rey de Noruega estuvo acompañado por su hijo, Sverre Magnus, en en el palco vip del estadio. Ni Amalie ni ningún familiar de la joven, que también habían viajado hasta la ciudad italiana para acudir al encuentro deportivo, acompañaron a Haakon y Scerre Magnus en el palco. Ahora, quince día después, la publicación "Se og Hør" confirma la ruptura del príncipe y Amalie, horas antes de su 20 cumpleaños.