La otra escapada secreta de Federico de Dinamarca a Madrid

La visita de Federico de Dinamarca el pasado 25 de octubre para encontrarse con Genoveva Casanova no fue el único. Desde aquella escapada secreta que hizo tambalear la monarquía danesa, y sobre todo el matrimonio del entonces príncipe con Mary Donaldson, no han dejado de sucederse noticias sobre la relación del primogénito de Margarita II y la socialité mexicana.

Pero al menos un viaje más y sin privarse de nada realizo el rey danés a Madrid. Federico de Dinamarca voló el pasado 23 de marzo a la capital española cuando todavía era príncipe heredero. Lo hizo con dos amigos de su misma edad y acompañados de un señor “mayor”, han apuntado desde "TardeAR". El hombre desconocido se trataría de un empresario internacional de renombre, "un hombre de negocios de esos que tienen yates y se van en verano a Saint Tropez y Mónaco", indicaban. Entonces, Federico de Dinamarca y sus dos amigos se hospedaron en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, el Villa Magna. En esta ocasión no hubo encuentro con la ex de Cayetano Martínez de Irujo porque se encontraba fuera de España.

Genoveva Casanova, junto a su polémica portada con Federico de Dinamarca Gtres / Lecturas

Según los colaboradores del programa de Ana Rosa, "llama la atención que uno de los días estuvieron en un garito bastante mítico de Madrid, Pigmalión. Es un club nocturno y bar de copas. Un local atendido por señoritas, pero no disfrutaron de todas las atracciones. Se tomaron unas copitas durante un par de horas y volvieron al hotel", desvelaban desde plató. Pero hay más.

"Me cuentan que algunos días Federico no necesitaba escoltas, porque no le conocía nadie. Iba por la calle sin que nadie supiera quién es", han sentenciado desde 'TardeAR'. Lo que da sentido a las imágenes del marido de Mary Donaldson deambulando en octubre del pasado año por las calles aledañas a la casa de Genoveva arrastrando su equipaje y sin guardaespaldas. Una actitud que su madre ha calificado de "irresponsable".