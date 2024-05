Pablo Urdangarin, protagonista de un torneo cargado de complicidad e historias familiares

Este sábado ha tenido lugar uno de los grandes momentos deportivos que acostumbra a protagonizar Pablo Urdangarin. Un último partido de liga en el que compitió con su equipo Fraikin Granollers contra TM Benidorm, donde terminaron por conseguir el tercer puesto. Durante estos años se ha visto al hijo de la Infanta Cristina como uno de los portavoces por excelencia de la familia. En esta ocasión, también ha hecho gala de la naturalidad y tranquilidad para hablar con la prensa.

Esta ocasión no ha sido distinta y ha dedicado un momento para los medios, pero siendo más hablador que nunca a la salida del partido. A pesar de ello, seguía teniendo temas de los que prefería no hablar, como el de su hermana Irene Urdangarin y su novio Juan Urquijo: “No voy a comentar temas familiares, espero que lo entendáis”, dejaba claro.

De quien sí se ha permitido ser más descriptivo ha sido sobre su pareja Johanna Zott. Y es que, aunque por el momento tengan que mantener su relación en la distancia, Zott aprovecha cada oportunidad que tiene para regresar a España y ver a su pareja. La joven, cuyas raíces son germanas, es una deportista y estudiante nata. Fue al Francés de Barcelona, al igual que Pablo Urdangarin. Superada esa etapa, Johanna decidió, al igual que su madre, hacer la carrera de Medicina. Un grado que, sobre todo en estas fechas, le ocupa buena parte de su tiempo. Además, hay que tener en cuenta que los últimos cuatrimestres de la carrera los ha estudiado en Múnich, gracias al programa Erasmus. Es por esto que la pareja ahora mismo no puede verse tanto como quisiera. Sin embargo, Pablo Urdangarin, aún sin saber exactamente cuando, tiene por seguro que muy pronto se reencontrarán: “Ya veremos. Espero que sí”, decía sobre su pareja.

La Infanta Cristina junto a Johanna Zott en la Liga Asobal de Balonmano. El 24 de marzo de 2024 Gtres

La distancia no es impedimento para que continúen con un contacto frecuente. Poco antes de que comenzara el partido se ha podido ver al sobrino del Rey Juan Carlos haciendo una videollamada con Zott en la que esta le deseaba suerte. Un momento muy entrañable al que ha calificado como “ha estado bien”. No ha sido el único apoyo que ha recibido por parte de los Zott. La familia de Johanna se ha dejado ver en las gradas apoyando al joven en su partido.