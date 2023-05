El príncipe Harry no voló a California tras la coronación con Meghan Markle: esto fue lo que hizo

La coronación de Carlos III y Camilla sigue dando de qué hablar. Aunque ayer terminaron los festejos y toda la familia real británica ha retomado su agenda oficial, el histórico evento sigue en boca de todos. Y en concreto, el príncipe Harry y sus movimientos tras la ceremonia en la Abadía de Westminster. En un primer momento, el hijo pequeño del soberano iba a regresar junto a su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, a Carlifornia para celebrar el aniversario del pequeño Archie, el mayor de la familia, que cumplía cuatro años el mismo día 6 de mayo.

Ahora, una investigación periodística, ha detallado cuál fue la hoja de ruta del hermano de William al terminar la ceremonia. El príncipe Harry abandonó la Abadía de Westminster sobre las 13.15 del sábado y lo hizo en un vehículo con escolta policial. Pero de ahí no se fue al aeropuerto. El duques de Sussex se fue a la suite que tenía cerca a la pista y, un día después, el 7 de mayo, voló a California, un día después de lo que se esperaba. Esta información ha dado mucho de qué hablar ya que el hijo de Carlos III pudo asistir a todos los eventos posteriores a la celebración pero no lo hizo porque no quiso. A su llegada a Estados Unidos, el hijo de Diana de Gales fue visto en un coche de gran cilindrada pero él no iba al volante.

Príncipe Harry en la Abadía de Westminster GTRES

Mientras tanto, Meghan Markle disfrutó este fin de semana, mientras su marido se encontraba en Londres, de un día de senderismo cerca del lujoso chalet que comparte con el duque de Sussex después de celebrar el cumpleaños de su hijo pequeño Archie. La actriz no asistió a la coronación de su suegro por la tensa relación que mantiene con la familia real británica. El príncipe Harry acudió en solitario al día más importante de la vida de su padre y estuvo vetado en la ceremonia, relegado y solo en tercera fila, junto a sus primos. Aún así, el nuevo monarca de Inglaterra, tuvo presente a su nieto Archie en el brindis por el día de su aniversario: "Felicidades a mi nieto Archie. Espero que tengas un feliz día allá donde estés".