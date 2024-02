Los problemas de salud de Kate Middleton y Carlos III afectan a los hijos de los príncipes de Gales

El último mes ha sido complicado para la Familia Real británica que se ha enfrentado a dos golpes de salud muy serios. En un primer momento fue el Palacio de Kensington el primero que emitió un comunicado para anunciar que Kate Middleton se había sometido a una intervención quirúrgica abdominal programada, una operación de la que pocos detalles se han dado más allá de que no es ningún tipo de cáncer. Al poco tiempo se dio a conocer la situación de Carlos III, el cual aún se encuentra en tratamiento tras su diagnóstico.

Ambas situaciones supusieron un duro varapalo para todo el Reino Unido, pero los que más lo han podido notar han sido los hijos de los príncipes de Gales, George, Charlotte y Louis, quienes han permanecido en un segundo plano debido a su corta edad.

Los príncipes George, Louis y Charlotte a su llegada a las celebraciones del Jubileo de Platino de su bisabuela, la Reina Isabel II ANDY RAIN Agencia EFE

Según ha revelado Ingrid Seward, la biógrafa real, para la revista ‘People’, fue la propia Kate Middleton quien les impidió que fueran a visitarla a The London Clinic, donde se recuperó de su intervención: “No creo que ella quisiera darle más importancia de lo que ya era. Ellos ahora la verán en casa y ayudarán y cuidarán a su manera”, detallaba al medio, pero dejando claro que “estuvo conectada con ellos a través de FaceTime”. Los pequeños han permanecido al margen de lo sucedido y prosiguen con su día a día con normalidad.

El citado medio ha señalado que la princesa de Gales está evolucionando bien y que ya se encuentra “planificando compromisos y hablando con su equipo” para su reincorporación a sus deberes reales en Pascua. Sin embargo, esta información no ha terminado de convencer a todos, puesto que desde un primer momento se ha tratado la situación de Kate con el mayor de los secretismos, mientras que el diagnóstico del rey Carlos III si se ha dado a conocer.

Concha Calleja, una de las profesionales que más luz ha arrojado sobre la intervención de la princesa, ha revelado en “Fiesta” que su estado evoluciona, pero “no es todo lo favorable que la casa real británica querría”. Aurelio Manzano, por su parte, se mantiene escéptico: “Por un lado filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar", añadía tras la información de la periodista.