María Palacios, tajante sobre el pasado sentimental de Alessandro Lequio: "No voy a entrar"

Alessandro Lequio continúa acaparando todos los titulares de la crónica social. Primero fue por las memorias de Mar Flores, donde el ex de Ana Obregón no queda en buen lugar tras asegurar que estuvo detrás de la venta de las fotografías que se publicaron en 'Interviú'. Ahora, ha sido Sonia Moldes, otra pareja del italiano del pasado, quien lo ha situado en plena línea mediática.

María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio Europa Press

Mientras el italiano continúa en el ojo del huracán mediático por sus historias del pasado, María Palacios ha reaparecido en la presentación de la última novela de Belén Junco, 'La digna heredera' y allí ha sido preguntada por todas las informaciones y testimonios relacionadas con su esposo. Siguiendo con la discreción que tanto le ha caracterizado, ha optado por no pronunciarse sobre ninguna cuestión de Lequio, aunque ha asegurado que se encuentra "muy bien". "Pero entenderás... comprenderás que no voy a entrar, pero estoy estupendamente bien", zanjaba Palacios sin entrar en ninguna guerra mediática.

El "tutti frutti" de Lequio

Ayer, el conde italiano confesó en "Vamos a ver" que en el pasado por "una fase tutti frutti, de bufé libre" con las mujeres. "Queridos espectadores yo quiero explicaros que lo mío era un tour romántico con todo incluido, con promesas y poesías. Un clásico moderno", comenzaba diciendo Lequio. "Yo prometí mucho a muchas. Picnics en la Toscana, bodas en Venecia, anillos en la Torre Eiffel", añadió el colaborador, desvelando que a todas les pidió matrimonio pero que, en la actualidad, la única que tiene un anillo suyo es su mujer, María Palacios.

Además, el colaborador de 'Vamos a ver' desvelaba que pidió matrimonio a todas sus conquistas durante esa época, pero que la única persona que tiene un anillo suyo ahora es su mujer. "No es culpa mía si confundieron detalles de cine con promesas de por vida", zanajaba sobre el asunto.