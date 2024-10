Los secretos de Mike Tindall para ser uno más en los Windsor

No cumplía el perfil de yerno ideal, pero Mike Tindall ha conseguido serlo, con permiso de Sir David Beckham. El marido de Zara Phillips, hija de la princesa Ana de Inglaterra, es hoy un miembro destacado de la familia real británica. Su carácter afable, con buena popularidad y capaz de adaptarse a la estricta etiqueta de los Windsor, siempre han jugado a su favor. Ahora, el exjugador de rugby publica el próximo 24 de octubre, «The Good, The Bad & The Rugby» («El Bueno, el Malo & el Rugby»), su primer libro, derivado del podcast que presenta junto a Alex Payne y James Haskell. Un trabajo en el que hace algunas revelaciones sobre su llegada al seno de la familia Windsor, reflexiona sobre los altibajos personales y revela que «casarse con un miembro de la familia real fue bastante fácil», en contraste a lo que siempre ha revelado la polémica Meghan Markle sobre La Firma.

Zara Phillips y su marido Mike Tindall (AP Photo/Matt Dunham, File) Matt Dunham Agencia AP

Fue el 30 de julio de 2011, en la iglesia de Canongate Kirk, en Edimburgo, Escocia, cuando la vida del exjugador de rugby dio un giro de 360 grados al casarse con la nieta de la reina Isabel II y sobrina de Carlos III. Después de 13 años de matrimonio y tres hijos en común (Mia, Lena y Lucas), Zara y Mike se encuentran entre los miembros más valorados por los británicos, una posición que se han ganado a pulso. La relajación y el entusiasmo de Mike son unánimemente apreciados. La prensa británica lo define como un padre atento que con frecuencia acompaña a sus hijos a animar a su esposa en sus competiciones hípicas.

¿Cómo consiguió Mike este lugar privilegiado entre royals? «Lo creas o no, encajar en la familia real ha sido bastante fácil para mí. Siempre han sido encantadores conmigo y yo siempre he sido amable con ellos. Es realmente simple». Contesta como queriendo indicar que quien no se ha adaptado es porque no ha querido. La clave: tener buen caráter y no quejarse demasiado, el resto viene por sí solo.

«La princesa Ana y yo siempre conversamos sobre rugby y sobre el equipo escocés después de cada partido del Seis Naciones. A menudo hablamos de un jugador. Ella me dice: ‘‘¿No debería jugar un poco más así?’’ y yo le contesto ‘‘no te equivocas’’’», explica en su libro, sobre la buena relación que mantiene con su suegra.

Su relación con George

La exestrella del rugby inglés y tío de los hijos de los príncipes de Gales mantienen además un vínculo muy estrecho. Tindall ha compartido tambén detalles sobre la pasión del primogénito de la pareja, el príncipe George, por el fútbol: «Es un ferviente seguidor del Aston Villa. No importa dónde se encuentre, no se pierde un partido». El amor del príncipe George por el fútbol comenzó cuando su padre, William de Inglaterra, lo llevó a su primer partido en 2019, presenciando el enfrentamiento entre Aston Villa y Norwich City. Su pasión compartida por el equipo fue evidente cuando fueron vistos a principios de abril de 2023 disfrutando de un partido en Villa Park en Birmingham, animando al Aston Villa mientras jugaban contra el Nottingham Forest. El Heredero al Trono británico expresó tras una de sus «salidas» con el pequeño que «está absolutamente encantado» viendo al Aston Villa, especialmente durante su partido contra el equipo francés Lille el 11 de abril. Además, padre e hijo compartieron también la final de la FA Cup en el Estadio de Wembley en mayo, donde el Manchester City se enfrentó al Manchester United.

Los príncipes Guillermo y George en Wimbledon Alastair Grant Agencia AP

Según revela Tindall, el joven royal ha comenzado además a practicar buceo como un nuevo pasatiempo. «Su afición nos ha sorprendido a todos. Con solo 11 años, inicialmente pensamos que podría entrar en pánico cuando lo llevamos bajo el agua, pero le encantó. Es una forma emocionante de presentarle las maravillas del mundo acuático», destacó en su momento el primogénito de Carlos III. El marido de Zara Phillips destaca que, en general, son una familia muy deportista, especialmente Kate Middleton, que «es una corredora entusiasta».

Zara Phillips y su esposo son los primos más cercanos a los Príncipes de Gales, en parte motivado porque ambos tienen hijos de edades similares. La pareja se lleva tan bien que el deportista, tal y como cuenta en su libro, se sintió lo suficientemente cómodo como para burlarse del futuro rey en un podcast reciente, diciendo que llamó al heredero al trono «una pinta Willie» porque «no es el mejor bebedor».