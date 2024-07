El príncipe George cumple 11 años convertido en el gran pilar de su madre, Kate Middleton

Hoy, 22 de julio, el príncipe George cumple 11 años. El primogénito de los príncipes de Gales se ha convertido en un apoyo fundamental de sus padres tras el anuncio de que la princesa Kate estaba siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia preventiva, tras serle diagnosticado cáncer a principios de año.

A pesar de algunos "cameos" públicos, como en el desfile del Trooping the Colour o hace una semana en la final de Wimbledon, Kate Middleton continúa retirada de la vida pública y centrada en su recuperación, en la que están desempeñando un papel básico sus tres hijos. "He estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra familia. Nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos y les he asegurado que voy a estar bien", aseguraba Middleton el pasado mes de junio cuando hizo un gran esfuerzo por dejarse ver en el desfile militar que homenajea al soberano.

Los príncipes de Gales pasarán este verano en Anmer Hall, donde probablemente el príncipe George sople hoy las 11 velas de su tarta. Kate Middleton, si cumple con la tradición, habrá deseado buenas noches a sus tres hijos para después encerrarse en la cocina a hornear y decorar la tarta de su hijo mayor.

"Guillermo y Kate están haciendo lo correcto, protegiendo a George para que pueda tener una infancia lo más normal posible, aunque este también se está sumergiendo en los deberes como futuro monarca", asegura una fuente cercana a los Windsor. "Está obteniendo experiencia de primera mano de lo que es ser un miembro de la realeza y un monarca, y experiencia de primera mano de lo que supone ser un niño normal", destaca la misma fuente.

El príncipe George al igual que su hermana Charlotte es un niño despierto y abierto al que le encanta jugar al aire libre. "Ambos tienen un gran vínculo. Muchos de los juguetes de Charlotte son regalos de George. Aunque es una niña muy femenina, le encanta jugar al aire libre, igual que a George. Usa uno de sus viejos patinetes y también un todoterreno estilo Jeep con el que le encanta dar vueltas por el patio", revelan fuentes cercanas.

El príncipe George ha completado ya sus estudios de primaria en Lambrook, una exclusiva escuela cercana a su casa de Adelaide Cottage, en Windsor. En 2021 ejerció de paje de honor en la coronación de su abuelo Carlos III y también formó parte del séquito nupcial que acompañó a Meghan Markle hasta el altar para su boda con el príncipe Harry.

Es según reveló su padre, el príncipe William, durante la Garden Party del palacio de Buckingham, un apasionado de los aviones.