Chábeli Iglesias se pone mimosa con su marido en su 24 aniversario de bodas

Chábeli Iglesias lleva años, casi décadas, adoptando un papel discreto. A pesar de lo ilustre y popular de sus apellidos, la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler se instaló al otro lado del Atlántico para formar una familia y perseguir sus propios sueños. Eso le alejaba de la atención mediática que arrastra su clan en los medios españoles, aunque ha hecho alguna que otra excursión con parada en redacciones de revistas y platós, incluso para grabar su propio programa de reformas y decoración junto a su hermano Julio José.

Chábeli Iglesias se pone romántica con su marido

Pese a ello, ha adoptado un papel más discreto y poco o nada quiere hablar sobre su familia. Pero hay ocasiones que bien merecen la pena, como ahora que celebra 24 años de matrimonio con su esposo, el empresario Christian Altaba. Habrá festejo romántico en casa y quizá también con planes fuera de ella para romper la rutina y estimular el romance, pero de pronto ha querido declarar todo su amor a su compañero de vida en las redes sociales.

“¡Feliz aniversario, mi amor! Estos 24 años se han pasado demasiado rápido. Gracias por hacerme reír todos los días. Te amo”, le dedicaba Chábeli Iglesias a su amado marido, con el que se casó hace ahora 24 años atrás en una sencilla y discreta boda civil en el jardín de su propia casa de Miami. Se alejó del lujo y la ostentación que han demostrado sus hermanas pequeñas, Tamara Falcó y Ana Boyer, o el más mediático de sus hermanos varones, Julio José. Tan discretos fueron sus planes de vestir de blanco para pronunciar el ‘sí, quiero’, que ni sus padres estuvieron presentes.

Fue una ceremonia muy sencilla, pero cargada de emotividad para la pareja. Lo idearon en secreto y lo llevaron a cabo sin hacer ruido mediático. Tampoco convocaron a otros familiares, pues quisieron formalizar su relación sin la presencia de cámaras y micrófonos. Así fue también con la llegada de sus hijos, Alejandro, un año después de su boda en enero de 2002, así como Sofía en enero de 2012. Una familia que vive en Miami alejada de la atención mediática, que en ocasiones se hace notar cuando hay una buena excusa. Como ahora que celebran su aniversario de boda y 24 años siendo marido y mujer.