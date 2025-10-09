Jennifer Aniston habla por primera vez de los problemas que ha tenido durante 20 años para tener hijos

Jennifer Aniston ha decidido hablar abiertamente sobre una parte muy personal de su vida que durante años fue objeto de especulación y titulares sensacionalistas: su deseo de ser madre y las dificultades que enfrentó para conseguirlo. En una entrevista concedida a Harper’s Bazaar UK, la actriz reflexiona sobre las presiones mediáticas que la han acompañado durante más de dos décadas y explica por qué ha optado por romper el silencio.

“Nunca he hablado públicamente de mis problemas médicos”, reconoció la actriz, que a sus 56 años dice sentirse en paz con su historia. “Durante años tuve que leer y escuchar cosas sobre mí que no se correspondían con la realidad. Se daba por hecho que no quería ser madre o que había elegido no formar una familia, y esa no era mi verdad”.

Aniston explicó que el escrutinio mediático constante y la necesidad de responder a una narrativa ajena la llevaron a cargar con un estigma injusto. “Llega un momento en el que la historia que otros cuentan sobre ti deja de ser cierta, y sentí que debía recuperar el control de mi propia voz”, añadió.

La protagonista de Friends confesó que durante años intentó quedarse embarazada y que se sometió a varios tratamientos de fertilidad, entre ellos procedimientos de fecundación in vitro, además de recurrir a métodos naturales y remedios alternativos. “Fueron años y años de especulación, y fue realmente duro”, admitió. En su relato, la actriz reconoce que en aquel momento no contaba con la información ni el apoyo necesarios para tomar decisiones sobre su salud reproductiva. “Si alguien me hubiera dicho ‘congela tus óvulos’, me habría hecho un gran favor. No piensas en eso hasta que ya es demasiado tarde”, lamentó.

Aniston también abordó la forma en que los medios han construido una imagen errónea de su vida privada. A lo largo de los años, se la ha señalado como una mujer “egoísta” o “centrada en su carrera”, acusaciones que considera profundamente injustas. “No entiendo por qué todavía existe esa presión sobre las mujeres para que se definan a través de la maternidad. Mi familia y mis amigos conocen la verdad, y eso es lo que realmente importa”, afirmó.

La actriz ha estado casada dos veces: primero con Brad Pitt, entre 2000 y 2005, y más tarde con Justin Theroux, de quien se separó en 2018. Ambas relaciones la mantuvieron bajo una atención mediática constante que, según ella, amplificó los rumores y la hizo sentirse observada incluso en sus momentos más personales. Con el tiempo, asegura haber aprendido a dejar de responder a la prensa y a los juicios ajenos. “Ya no quiero vivir en reacción constante. Me siento libre porque, por fin, la historia la cuento yo”, expresó.