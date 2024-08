El verano anónimo de Elena y Cristina con sus «fieles»

Este verano la agenda de vacaciones de las Infantas Elena y Cristina ha sido muy diferente a la de otros años. Su periplo viajero pasaba por instalarse algunos días en el recinto de Marivent, donde ambas tienen sus pabellones independientes y que es el lugar tradicional en el que la Familia Real española ha pasado siempre sus vacaciones.

Hasta que fueron mayores de edad, los hijos de ambas se acoplaban a ese plan y para la abuela Doña Sofía era la felicidad completa. Era clásica la imagen de la Reina en el puerto de Mallorca recogiendo a sus nietos tras terminar sus clases de vela. El verano pasado las dos hermanas estuvieron en Marivent en tiempos diferentes y después cada una eligió su destino. Hay que recordar que una vez que ya no hubo veto ,hubo incluso un almuerzo de los tres hermanos, Doña Sofía, la Princesa Irene y algunos de los nietos Urdangarin y Marichalar. Esta vez, no hubo visita a Mallorca y las Infantas se reunieron en Abu Dabi con Don Juan Carlos y con Froilán Marichalar Borbón.

El look de la Reina Letizia en Marivent. Gtres

Lo que nunca han faltado han sido los días que ambas hermanas pasan con sus respectivas amigas, esas «fieles escuderas» que nunca las han fallado. La Duquesa de Lugo se fue con su amiga Rita Allendesalazar a la isla de Madeira, en Portugal. Pasaron también por otras ciudades lusas como Estoril antes de regresar a Madrid para seguir la ruta viajera. Es posible que en esta segunda quincena también se haya unido al grupo Carlos García Revenga y Mencía Morales Borbón. El primero fue profesor de las Infantas, y con el tiempo pasó a convertirse en uno de los íntimos leales que siempre ha estado junto a la infanta y sus hijos en los tiempos de borrasca, que los ha habido. Es habitual que cuando están en Madrid salgan a cenar a restaurantes que no están en el circuito de moda. Uno de ellos es Sushita en la calle Miguel Ángel.

Mencía es una de las primas más queridas de Doña Cristina, igual que Cristina Borbón Dos Sicilias y Pedro López Quesada. La hija del fallecido Infante Don Carlos viajaba a Ginebra cada vez que la hermana de Felipe VI tenía un compromiso laboral fuera de Suiza. Ella se quedaba a cargo de sus sobrinos con los que siempre ha mantenido una relación muy estrecha. Cuando llegó la separación del exjugador de balonmano, Iñaki Urdangarin, Cristina fue uno de los apoyos más importantes para la prima Borbón Grecia.

En el caso de la Duquesa de Lugo y de la Infanta Cristina tienen a su grupo fiel que no ha variado en esencia desde hace años. Como decíamos están sus primas las Borbón Dos Sicilias. Con ellas han crecido igual que con Mencía siempre muy unidas. En el grupo se encuentra también Ana Pérez-Lorente (mujer de Antonio Resines) con las que compartieron los estudios de Bachillerato. María Escudero es una de las amigas íntimas de la Infanta Cristina. Durante un tiempo, y una vez que la hija de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía terminó sus estudios universitarios se fueron las dos amigas una temporada a Nueva York. Vivieron en un apartamento sin lujos como figura en el libro «La Infanta Invisible», (Ediciones B), escrito por la que esto firma.

A estos incondicionales se unen Luis Monreal, director de la Aga Khan Trust For Culture, Alexia de Grecia, la pediatra Vicki Fumado, Marta Más, Cristina Castañer, Roberto Molina, Cristina Fernández, María Zurita, las hermanas Caprile con las que las hijas Borbón y Grecia coincidieron en el colegio Santa María del Camino. Y no hay que olvidar el grupo de vela de la Infanta Cristina que a pesar de haber dejado de regatear se mantiene intocable como son Fernando León, Doreste, o la propia Fumado. Esta última ha sido fundamental en la vida de la exduquesa de Palma en Barcelona.

Las amistades de la hípica

En el caso de la Duquesa de Lugo ha mantenido una amistad importante con sus colegas de la hípica como Luis Astolfi o Fernández Durán. Para la hija de Don Juan Carlos la equitación es una actividad que sigue practicando casi diariamente en el recinto del palacio de La Zarzuela donde tiene sus propios caballos.

La Infanta Elena y Rita Allendesalazar en los toros. Gonzalo Pérez La Razón

Algunos de estos nombres que acabamos de citar comparten la amistad y salidas de ocio con las dos hermanas desde que eran adolescentes. Otros se fueron incorporando pero todos mantienen un perfil bajo donde la amistad, marcada por la discreción, es un vínculo sagrado.

Con quien Doña Elena sigue manteniendo una gran amistad es con Cayetano Martínez de Irujo, con quien además mantuvo una relación sentimental. Precisamente, hace unos días, el conde de Salvatierra hablaba sobre su noviazgo con la Infanta y por qué se terminó. «Fue una circunstancia, a ella no le gustó mucho que lo dijera en el libro. No se sabía, fue todo muy oculto y secreto. La infanta es una grandísima persona, la tenía cerca en el ambiente hípico, pero en tres meses me di cuenta que no estaba preparado para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor. No me veía ahí, mi nana me dijo ‘‘hijo, tú no has nacido para ser un segundón’’», ha contado Cayetano Martínez de Irujo.