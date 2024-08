Ya hay fecha para el -posible- posado de la Familia Real en Marivent

Leían hace unos pocos días en este mismo periódico que, sin presencia de Familia Real, la Copa del Rey de Vela Mapfre que se celebra en Palma parecía perder interés. No sabemos si ha habido un toque de atención, o todo responde a un impulso, pero la realidad es que la sola presencia hoy, por sorpresa, de la reina doña Sofía en alta mar para animar a Felipe VI ha sido bien recibida por fotógrafos, redactores y público en general que por fin han tenido un caramelo que llevarse a la boca. ¡Y vaya caramelo!

Última jornada de competición y último duelo en aguas de la bahía de Palma que prometía una lucha apasionante entre el Teatro Soho de Javier Banderas y el Aifos, con el Rey al timón. El gato al agua se lo llevó el primero, que no dio opción al barco de la Armada Española. Pero antes, una madre quiso animar a su hijo y aprovechar el día, algo menos caluroso, disfrutando de una de sus grande pasiones: la vela.

Por sorpresa, la reina doña Sofía accedía desde el muelle de Porto Pi en la embarcación Omega V para llegar al primero de los campos de regatas y saludar antes del inicio de la prueba a Felipe. Y lo hizo tanto a la distancia, levantando la mano y haciendo gestos de cariño a todos los participantes, como por vía telefónica. De manera sincronizada, el rey y la reina Sofía hicieron uso de sus móviles para intercambiar durante unos minutos unas palabras. Sin duda, una imagen que gustó y que se llevó la mayoría de los focos. Hay que recordar que hacía seis años que esta escena no se producía. Fue en el año 2018 cuando doña Sofía siguió la competición en compañía de su hija, la infanta Elena, y a bordo de la Somni, yate que la familia puso a la venta en septiembre de 2020 por casi 300.000 euros y que suponía el fin de un símbolo de la Casa, como lo fue la venta del Fortuna. Desde entonces, los reyes alquilan un barco para disfrutar de sus vacaciones en la isla.

Pero volvamos a esa aparición por sorpresa. Fiel a su estilo, Doña Sofía escogió para esta jornada en alta mar una camisa azul básica y un pantalón blanco recto, todo en lino, que completó con unas sneakers grises. No faltaron los collares, pulseras y anillos que la acompañan siempre en sus apariciones más informales. Aunque feliz por compartir el momento más entrañable del día, se vislumbraba algo de nostalgia. Y es que el pasado jueves, la madre del rey tuvo que interrumpir su estancia en la isla para acudir en Atenas al funeral de su tío, Miguel de Grecia, primo hermano del rey Pablo y al que le unía una gran relación. Quizás el olor a mar y la brisa le ayuden a superar el trago.

¿Habrá posado?

Es una de las grandes incógnitas de estas vacaciones reales y no parece que haya una única respuesta. No parece que se vaya a producir la fotografía de los reyes y sus hijas, no al menos esta semana, pues el ir y venir de unos y otros a París por los Juegos Olímpicos dificultan la logística. Las informaciones apuntan a que Felipe VI tiene previsto viajar hasta la capital francesa a principios de la próxima semana -quizás mañana domingo asista al partido entre Carlos Alcaraz y Nolan Djokovic, que luchan por la medalla de oro- y permanecer varios días allí. Pero otras fuentes apuntan a que el martes, día 6 de agosto, podría haber aparición sorpresa de la reina Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía: a las jóvenes no se las ha visto en la isla en todo el verano.