Borja Moreno habla por primera vez sobre su pareja, Victoria Federica: así la define

Victoria Federica ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con Jorge Bárcenas en mayo de 2022. Justo cuando se cumplen 3 años de su separación con el DJ, la hija de la infanta Elena ha oficializado públicamente su romance con Borja Moreno, noviazgo que desveló en exclusiva este periódico a principios de año.

Una relación consolidada

Parece ser que su relación sentimental está cada día más consolidada y ambos han dejado de esconder su amor. La primera vez que Victoria Federica presentó a su novio en sociedad fue el 3 de mayo, durante el Mutua Madrid Open. La sobrina de Don Felipe VI asistió al evento deportivo acompañada por el empresario de la noche, derrochando amor y complicidad durante el evento de tenis.

Victoria Federica y Borja Moreno Gtres

En menos de 15 días, Vic ha reaparecido ante las cámaras con Borja Moreno en tres ocasiones diferentes. Después del Mutua Madrid Open, la pareja viajó hasta Sevilla, donde disfrutaron de su primera Feria de Abril junto a los amigos de la socialité. Tras unos días en la capital hispalense, asistieron a la inauguración de la Feria de San Isidro en la plaza de Las Ventas de Madrid, siendo los protagonistas indiscutibles de la velada taurina.

Primeras palabras de Borja Moreno ante los medios

Durante la cita taurina, Borja Moreno concedió sus primeras palabras ante las cámaras tras oficializar su romance con Victoria Federica. A pesar de su discreción, el empresario se ha deshecho en halagos hacia su pareja. Con timidez, el joven ha definido a la nieta de Don Juan Carlos con una sonrisa. "Muy buena, sí. Gracias", declaró ante los micrófonos de Europa Press, reiterando que todo "fenomenal". "Muy bien, muchas gracias. Hemos disfrutado la tarde", zanjó al finalizar la velada en Las Ventas que compartió con Vic y otros amigos.

Rubén Gaitán habla de su presunto romance con Vic

Mientras la relación entre Vic y Borja continúa viento en popa, Rubén Gaitán, un modelo malagueño, se ha sentado en "TardeAR" a hablar del presunto affaire que tuvo con la hija de la infanta Elena hace unos meses. "Pues mira, nos conocimos en 2022. Yo trabajaba como camarero en la zona vip de Starlite y en un principio yo no sabía ni quién era Victoria Federica. Simplemente era una clienta más. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que me miraba diferente y empezamos a tener un tonteo básico y al final lo fuimos alargando y estuvimos unos tres meses y medio aproximadamente", ha explicado sobre los inicios de su relación.

Rubén Gaitán, supuesto ex de Victoria Federica Telecinco

Además, no ha disimulado su enfado por el noviazgo de Vic con Borja Moreno. "Sí que me ha molestado, porque a raíz de que ella dejó de hablarme sin motivo alguno, pues la verdad que dolorido sí que estoy", ha confesado Gaitán, desvelando que "estaba muy pillado por ella. Me gustaba muchísimo". Ante estas declaraciones, Vic se ha puesto en contacto con Marta López a través de un amigo en común, desmintiendo rotundamente la historia del malagueño: "Yo no he estado en mi vida con ningún Rubén, que me lleve bien con ellos es otra cosa. Estoy flipando y estoy en shock".