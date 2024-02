Victoria Federica y su feo gesto con la Prensa, en plena calle

Victoria Federica acudió ayer miércoles, 7 de febrero, al showroom de uno de sus diseñadores favoritos. El andaluz Roberto Diz tiene su taller en Madrid y la hija de la Infanta Elena acudió para conocer sus nuevos diseños, acompañada de su amiga Rocío Laffon.

Victoria Federica y Rocío Laffon Gtres

Su visita, sin embargo, no acabó todo lo bien que esperaba, ya que a su salida la esperaba la prensa. La influencer se mostró molesta ante la presencia de las cámaras y salió del atelier de Roberto Diz cubriéndose el rostro para evitar ser fotografiada. Viendo que seguía siendo grabada, la sobrina de Felipe VI se dirigió hacia la periodista tapándole la cámara y obligándola a no grabar más. Victoria Federica no acepta el interés público que genera y esto lleva a que cada cierto tiempo protagonice encontronazos con los periodistas.

Mucho más relajada se mostraba hace unos días cuando fue fotografiada en el partido de balonmano de su primo, Pablo Urdangarin, con el que incluso compartió fotos que luego subió a su perfil en las redes sociales. En aquella ocasión, no le importó la presencia de los medios gráficos.