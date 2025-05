Viernes negro para el príncipe Harry: ¿volverá a pisar el Reino Unido?

Es posible que, después de lo ocurrido el viernes 2 de mayo, haya que descartar definitivamente el esperado regreso del príncipe Harry al Reino Unido. Con chaqueta oscura y camisa blanca abierta, el hijo menor del rey Carlos III habló abiertamente de las consecuencias inmediatamente después de conocer su nuevo revés judicial: ayer perdió su recurso legal en el Tribunal de apelación sobre la cuestión de la protección policial. Con esta sentencia, su decisión es categórica: no volverá al Reino Unido con su familia.

Desde que abandonó la Corona en 2020, para disfrutar de su vida familiar junto a Meghan Markle en Estados Unidos, ya no disfruta de los servicios automáticamente afiliados a los miembros superiores de la Corona. Él considera que es una situación injusta, dados los riesgos que pesarían sobre él y su familia. "Es imposible para mí hoy imaginar un mundo en el que pudiera regresar al Reino Unido con mi esposa y mis hijos", lamentó este viernes frente a los periodistas de la BBC.

El príncipe Harry y Meghan Markle, entrevistados por Oprah Winfrey Joe Pugliese Agencia AP

La decisión judicial le duele especialmente por sus hijos, Archie y Lilibet, que se verán apartados de sus raíces paternas: “Es muy triste pensar que no podré mostrarles mi tierra natal”, señaló ante las cámaras haciendo visible su sufrimiento. "Claro que echo de menos el Reino Unido".

Se verá caso por caso

A partir de ahora, su seguridad queda en manos del Gobierno, que podrá decidir la protección que recibirá durante sus futuras visitas, caso por caso, no de forma automática. Esto no parece tranquilizar en absoluto al hijo de Diana, quien también lo ve como un reflejo de su fría relación con el resto de la Familia Real. "La situación en la que nos encontramos, que dura ya cinco años, y que afecta a la vida humana y a nuestra seguridad, es el mayor obstáculo. Es lo último que nos queda".

En su entrevista con la BBC, Harry se mantuvo firme en su deseo de acercarse a su familia. Es consciente de que "nunca le perdonarán muchas cosas", pero apela a la posibilidad del perdón. "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando, la vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", señaló. Reconoció que el rey Carlos ya no le habla. A pesar de ello, da un paso al frente en esa reconciliación. El siguiente, "depende enteramente de ellos".

El príncipe Carlos, juntos a sus hijos, los príncipes Harry y William Alastair Grant Agencia AP

El príncipe se presenta así como víctima de una "trampa del establishment a la antigua usanza", pero en el Reino Unido no olvidan su imagen en Montecito en aquella entrevista en la que destapó al mundo lo más oscuro de Windsor: celos, carencias y rivalidades. Un episodio que podría seguir alimentando a partir de ahora con la retirada definitiva de la seguridad a cargo del erario público. Según han publicado los medios británicos, su hermano, el príncipe William, mira con suspicacia su pretendida reconciliación. Incluso podría tener intenciones de despojarle de su título real para siempre cuando acceda al trono. "Odia y desprecia a Harry y Meghan con cada centímetro de su ser. Cree que han traicionado todo lo que representa la familia y la idea de que utilicen su estatus real como tarjeta de presentación lo enfurece", ha declarado a "Daily Beast" una fuente cercana al príncipe de Gales.