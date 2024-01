Caso Daniel Sancho, en directo: última hora y reacciones a la rueda de prensa de los abogados del español

Lunes, 31 de julio. Daniel Sancho llega a la isla de Koh Phangan para celebrar la fiesta de la luna llena. Allí había quedado con el cirujano plástico Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho mantenía una relación sentimental con el colombiano pero estaba dispuesto a acabar con ella.

Martes, 1 de agosto. Sancho tenía claro sus planes. Acabaría con la vida de Arrieta y se desharía del cadáver. Por ello, acude a dos supermercados locales a comprar varias herramientas como una sierra, cuchillos o detergente.

Miércoles, 2 de agosto. Sancho acude a recoger a Arrieta en una moto, almuerzan juntos y van a la playa Haad Rin. Fue la última vez que se les vio juntos. Esa noche, el madrileño acabó con la vida del colombiano en su bungalow. Durante tres horas lo descuartizó y limpió minuciosamente la habitación. Después salió a deshacerse de los restos. Alquiló un kayak por 1.000 euros para abandonar en bolsas de plástico en el mar y posteriormente acudió a un vertedero local para abandonar otras partes del cuerpo.

Jueves, 3 de agosto. La familia de Edwin Arrieta contacta con Sancho porque no tiene noticias de él. El español afirma que no sabe nada de él y acude a una comisaría a denunciar la desaparición. para los agentes no pasa desapercibido que el denunciante tiene heridas en los brazos del forcejeo con su víctima. Ese mismo día, un recolector de basura encuentra restos humanos en el vertedero.

Viernes, 4 de agosto. La búsqueda de la policía en el vertedero tiene éxito y encuentran nuevos restos humanos y las autoridades realizan el primer interrogatorio a Sancho, que declara que estuvo con su amigo la noche anterior y que no ha sabido nada más de él.

Sábado, 5 de agosto. Ante la evidencia de las pruebas y la presión policial, Sancho confiesa el asesinato y desmembramiento de Arrieta.

El caso llega a los medios de comunicación españoles y comienza un despliegue mediático sin precedentes.

Domingo, 6 de agosto. Sancho vuelve a confirmar su testimonio del día anterior pero se presenta como una víctima: "Era su rehén. Me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho... Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que quería era hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que soy socio. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí es que fuera su novio", indicó. A continuación Sancho realiza una reconstrucción del crimen y da todo tipo de detalles en cada uno de los lugares que visitó la noche del asesinato.

Lunes, 7 de agosto. El hijo de Rodoldo Sancho entra en prisión preventiva en la isla de Koh Samui. La familia, que comparece para pedir respeto y privacidad, contrata al abogado local Khun Anan.

Miércoles, 9 de julio. La policía local considera que tiene pruebas suficientes para acusar a Sancho de asesinato premeditado, un delito castigado en Tailandia con la pena de muerte.

Jueves, 10 de agosto. Los investigadores encuentra en el móvil de Sancho amenazas de muerte de Arrieta, en las que el colombiano le amenaza con hacer públicas imágenes comprometedoras si la relación se rompía.

Martes, 15 de agosto. La policía cierra la investigación y confirma la acusación por asesinato premeditado.