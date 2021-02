Britney Spears, ¿debió perder la libertad?

Lo tuvo todo, el éxito, la fama, el dinero, el reconocimiento y millones de fans que seguían todo lo que hacía con devoción. Era Britney. Britney Spears. La reina del pop. ¿Qué ocurrió para que la cantante acabara perdiendo el control de su vida y pasara a ser tutelada por su padre, Jamie Spears?

Doce años después de esa tremenda decisión judicial que ponía fin a una turbulenta vida marcada por el escándalo, las drogas, la pérdida de la custodia de sus hijos frente al que fuera por aquel entonces su marido, las dudas sobre su salud mental y un acoso mediático abrumador se estrena hoy a las 22: 00 horas en el canal Odisea (Movistar, Vodafone, Orange Grupo Euskaltel y Cable Local) el documental sobre la tutela legal de la cantante que ha producido The New York Times y que ha generado mucha controversia en Estados Unidos.

«Framing Britney Spears» hace un recorrido sobre la carrera de la cantante, pasando por los años dorados y recalando también en las peores etapas, en la oscuridad que le hizo acabar en un pozo. Recoge testimonios de las personas cercanas y también de los activistas del movimiento conocido como #FreeBritney. El propio documental ha querido ponerse en contacto con la artista, o con su padre, pero, al parecer, no saben si la petición llegó a la cantante.

Acoso mediático

«Framing Britney Spears» comienza la andadura de Britney en el canal Disney, eran los años 90, hasta que vuelve a los escenarios y es con el tema «Baby One More Time» cuando logra una gran revolución de éxito. Si algo ha marcado su vida profesional es la relación con los medios de comunicación, hablemos mejor de furor entre los paparazzi que llegó a convertirse en acoso las 24 horas del día. Uno de los primeros giros que da su vida en ese sentido viene con su relación sentimental con el ex Backstreet Boy, Justin Timberlake. En la etapa inicial los medios de comunicación no dudaban en preguntarle sobre su sexualidad o el tamaño de sus pechos, cuestiones impensables tras la campaña de #Metoo. El foco mediático nunca jamás se separó de Britney, alimentando la polémica.

Quizá, tal y como relata el documental, la cantante pareció encontrar la estabilidad al lado de Kevin Federline, con el que se casó y tuvo dos hijos. Poco duró la felicidad, matrimonio y maternidad que coparon multitud de titulares. Para muchos, aquel matrimonio fue el principio del fin.

Los testimonios

Entre los testimonios que incluye el documental destaca Felicia Culotta, una amiga de la familia que viajó junto a Spears durante gran parte de su carrera; Kim Kaiman, la ejecutiva de marketing que ayudó a crear originalmente la imagen de Spears; Vivian Lee Thoreen, abogada que actualmente trabaja en la lucha por la tutela; y Adam Streisand, el abogado que Spears intentó contratar en los primeros días de la tutela para desafiar a su padre.

Cuando fracasa su matrimonio con Kevin Federline comienza la batalla legal por los niños, al que se suma el escándalo que ve la luz por el consumo de drogas que acaba con la custodia para el padre y un restringido régimen de visitas para la madre. Hay una imagen que da la vuelta al mundo, en 2007, de Britney Spears con la cabeza rapada. Representa la desesperación. La antesala del ingreso en un centro psiquiátrico, que derivó en que a día de hoy la cantante de 39 años no puede disponer libremente de su dinero o firmar ningún documento sin autorización previa, lo que le ha llevado a una ardua batalla judicial contra su padre.

FILE PHOTO - Singer Britney Spears and boyfriend singer Justin Timberlake of NSYNC at the 2002 NBA All-Star game at the Philadelphia Convention Center, Pennsylvania U.S. February 10, 2002. REUTERS/Tim Shaffer/File Picture

El documental explora la ferviente base de activistas que están convencidos de que Britney Spears debería ser liberada de la tutela (y que lideran el movimiento #FreeBritney) y revisa el cuestionable tratamiento que mostraron los medios de comunicación durante la carrera de la estrella del pop. La artista sufrió un acoso permanente por parte de los paparazzi (que la perseguían las 24 horas del día) y fue objeto de comentarios ofensivos y machistas en programas de televisión que en la actualidad (y tras el movimiento #Metoo) serían impensables.

De hecho, el propio Justin Timberlake, antigua pareja de Spears, ha compartido en redes sociales una disculpa por «contribuir con sus acciones al problema» y por haberse «beneficiado de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo».

El cantante respondía así a la visión que se ofrece de sí mismo en «Framing Britney Spears». Tras su ruptura con Britney en 2002, el cantante presumió durante la promoción de su primer disco en solitario de haberse acostado con ella mientras que la artista fue tachada de mal ejemplo para los adolescentes.

El estreno en Estados Unidos no ha dejado indiferente. Hoy se estrena en España doce años después de que la reina del pop perdiera la libertad.Y la custodia de sus hijos.