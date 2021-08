The 2nd Skin Co: Beyoncé lleva la firma española que le dio el giro Hollywood al armario de la Reina Letizia

Gente

En el armario de Beyoncé no faltan marcas españolas. Desde María Escoté hasta Palomo Spain, la diva del pop lleva tiempo confiando en la moda ‘made in Spain’, y este fin de semana se ha decantado por la firma que le ha dado el toque “red carpet” al vestidor de Letizia Ortiz: The 2nd Skin Co. El estilista Kj Moody ha sido el encargado de anunciarle al mundo que Beyoncé había escogido un abrigo de organza de la marca en rosa, un color único producido para el mercado asiático. El diseño, que procede de la colección Atelier de la casa de moda, forma parte de un look compuesto también por mini vestido negro y zapatos de tacón de Versace. Los diseños que forman parte de Atelier están hechos a medida, por lo que la colección ofrece modelos exclusivos handmade. “Ha sido fantástico. Siempre nos llena de emoción ver personajes y artistas que valoramos enormemente elegir nuestra marca. En esta ocasión, ha llegado a la marca a través de nuestro canal de venta. Creemos que por una tienda nuestra en Singapur, aunque no tenemos más detalles”, explican Antonio Burillo y Juan Carlo Fernández, de The 2nd Skin Co. “El ‘made in Spain’ está viviendo un momento dulce donde varias celebrities internacionales están demostrando interés para los diseñadores locales. Nos hace mucha ilusión, ya que España tiene una manufactura excelente y merece ser conocida”, afirman.

La marca madrileña ha vestido a referentes de estilo internacional de la talla de Jennifer Lopez, Jessica Biel, Elsa Pataky y Paz Vega, y ha enamorado también a las jet setters más estilosas, como Laura Vecino, Isabel Preysler y Alejandra de Rojas, que confió en la marca el día de su boda. Tamara Falcó, que recientemente ha apostado por la firma, fue socia fundadora al comienzo, pero tras unos meses abandonó de forma amistosa el proyecto. “Hemos vestido a Zendaya en alguna ocasión. Nos encantaría volver a vestirla pronto, porque tiene un estilo muy único y mucho poder siendo aún tan joven. Tilda Swinton siempre nos ha interesado, pero hay muchas a las que nos encantaría poder vestir. Por lo que se refiere a las españolas, las amigas de la marca son muchas y estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dan”, aseguran los diseñadores.

The 2nd Skin Co nació con la vocación de abrazar el lujo accesible y apostar por la costura artesanal como forma de creación, razón por la cual forma también parte del armario de Letizia Ortiz, que enamoró al mundo con su top confeccionado en tafeta color rosa empolvado y rematado con plumas de avestruz en el mismo color. Esta prenda ha sido la responsable de que la prensa internacional aplaudiera con emoción el estilo de la reina, que ha vuelto a lucir el ya icónico top este año para visitar Andorra. “Cuando se nos presentó la oportunidad de vestir a Letizia, nos pareció muy interesante, y los resultados fueron verdaderamente sorprendentes. El look elegido fue perfecto para el momento estilístico en que ella se encontraba y resultó encajar muy bien con la ocasión social también. Posiblemente, además de que ella estuviera espectacular con el look, que todo encajara de forma tan armónica podría haber contribuido a que tuviera tan buena repercusión”, explican. “La mujer The 2nd Skin Co es una mujer a la que le gusta descubrir su propio estilo, mezclando nuestras piezas con las suyas propias, una mujer tremendamente femenina, actual, curiosa y atenta con todo lo que pasa a su alrededor que es siempre fiel a ella misma y a su estilo”, concluyen los diseñadores.