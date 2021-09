Maneskin, la banda “rockglam” fetiche de Gucci

Gente

Moda

Hace tan solo unos años eran cuatro adolescentes que tocaban en las calles de Roma, hoy Maneskin son la banda de rock por excelencia. Tras conquistar el Festival de Eurovisión y la lista de éxitos de medio planeta, los italianos disfrutan de las mieles del éxito dentro y fuera del escenario; y es que además de la música, han conseguido coronarse como iconos de estilo.

Con su llamativo delineador de ojos, las uñas pintadas, atuendos andróginos que desafían los estereotipos de género y vídeos “gamberros” en los que se cambian de rol, los artistas disfrutan poniendo en juego las identidades de género. “Nos sentimos libres de llevar lo que nos haga sentir bien, y también intentamos enviar un mensaje sobre la difuminación de todo este tipo de estereotipos, entre normas de género y demás”, aseguraba la bajista Victoria De Angelis.

Ahora, el revolucionario cuarteto se ha convertido en la imagen de la nueva campaña de Gucci, Aria. “Debut de #GucciAria, la nueva campaña publicitaria ideada por Alessandro Michele para capturar el ímpetu revolucionario y alegre de eros”, así describe esta nueva colección la firma.

De esta manera Maneskin demuestra que el rock no está reñido con el glamour y lo fashion, al igual que lo hizo ayer C. Tangana con su colección para Bershka en la que logra que la estética quinqui conquiste a la moda. Un nuevo reto para los artistas, y es que no debemos olvidar que la moda va ligada al arte.