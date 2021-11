Nos colamos en la fiesta de Raquel Reitx: Kiko Matamoros, (des)encuentros y endogamia

Gente

Fiesta VIP

Raquel Reitx, una de las influencers que más repercusión está alcanzando en los últimos meses, acaba de celebrar una fiesta de cumpleaños por todo lo alto. La it girl organizó un divertido evento al que no le faltó detalle: desde una cena fría a base de comida rápida hasta un tatuador que marcaba in situ la piel de todo el que quisiera. Como no podía ser de otra forma, la fiesta, con un dress code obligado de ‘extravaganzza’, contó con invitados de renombre y muchos rostros conocidos de la pequeña pantalla y las redes sociales, como Kiko Matamoros, que acudió acompañado de su novia, la modelo Marta López.

Allí el colaborador de ‘Sálvame’ se encontró con viejos rostros conocidos que en algún momento formaron parte de su familia. Uno de ellos fue el de Estela Grande, exmujer de su hijo Diego Matamoros. Este periódico ha podido conocer que no mediaron palabra y que intentaron evitarse en todo momento, protagonizado así uno de los primeros (des)encuentros de la noche. No es de extrañar, teniendo en cuenta que en el pasado se dedicaron mutuos ataques desde los platós de televisión y las revistas del corazón.

En cambio, Kiko Matamoros sí intercambió algunos gestos de complicidad con Gabriel M., el exnovio de su hija Anita, con la que no se dirige la palabra desde hace varios meses a consecuencia de la animadversión que esta parece sentir hacia Marta López, la novia de su padre.

Llegados a este punto, conviene recordar que ahora el también influencer Gabriel M. mantiene una relación sentimental con la cumpleañera, una situación que no pareció incomodar al que fuera su suegro Kiko Matamoros, que charló animadamente con él en diferentes momentos de la noche.

La que tampoco quiso perderse el fiestón de Raquel Reitx fue Alejandra Rubio, íntima amiga de Kiko Matamoros. De nuevo, se trata de un escenario algo incómodo para el tertuliano, puesto que su hija Anita y la nieta de María Teresa Campos protagonizaron algunos enfrentamientos en el pasado. Aunque parece que la situación entre ellas ha mejorado, solo la benjamina de Makoke sabe cómo le ha sentado que su padre haga tan buenas migas con su exnovio y examiga, en un momento en el que su vínculo con él también ha volado por los aires.

En general, se respiraba un ambiente endogámico en el que todos parecían estar conectados con todos. Un selecto y pequeño círculo de influencers y gente guapa que muestra cierta reticencia a codearse con el resto de los mortales. ¿Con qué nuevo idilio sorprenderán en los próximos meses?