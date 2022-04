Viola Davis se sincera sobre su infancia: pobreza, traumas y un padre abusivo

Viola Davis publica el próximo 26 de abril su libro de memorias titulado ‘Finding Me’. Un escrito en el que la oscarizada actriz desnuda su alma para relatar su vida, desde una infancia marcada por la pobreza, los traumas y desamores; así como por los abusos sufridos por parte de su padre a su madre.

A sus 56 años, Davis se ha armado de valor para relatar la situación en la que creció en Central Falls (Rhode Island), donde ella y sus cinco hermanos tuvieron que buscar comida en un contenedor de basura, y sufrió el acoso incesante de los niños. “La clave es sobrevivir. Yo hice lo que estaba a mi alcance a los 8 años. Luché. Y esa lucha me sirvió para seguir en pie”, asegura la protagonista en una entrevista con la revista People.

“Todo lo que he experimentado es lo que me conecta con el mundo”, dice Davis, “me ha dado un extraordinario sentido de la compasión. Es reconciliar a esa niña que hay en mí y curarme del pasado, y encontrar un hogar”.

Viola Davis en ‘Cómo defender a un asesino’

Parte de esta sanación pasa por perdonar a su padre antes de que muriera de cáncer de páncreas en 2006. Y es que, tal y como desvela la actriz, presenció el abuso físico y emocional que sufrió su madre Mae Alice a manos de su padre alcohólico Dan. “Mi padre cambió. Mi madre dice que se disculpaba con ella todos los días. Todos los días le frotaba los pies. El perdón no es bonito. A veces la gente no entiende que la vida no es un programa de jueves por la noche en la ABC. Es un desastre. Entonces me hizo daño, pero el amor y el perdón pueden trabajar en el mismo plano que la ira”, reconoce en dicha entrevista.

“Quería amar a mi padre. Y esta es la cuestión: mi padre me quería. Lo vi. Lo sentí. Lo recibí y lo tomé. Para mí, ese es un regalo mucho mejor y una carga menor que pasar toda mi vida cargando con ese gran y pesado peso de lo que solía ser y lo que solía hacer. Esa es mi elección. Ese es mi legado: perdonar a mi padre”, confiesa.

En la actualidad, Viola Davis presume de ser una de las mejores actrices de Hollywood, con un Tony, un Oscar y un Emmy. Está casada desde hace casi 19 años con el también actor Julius Tennon y es madre de una niña de 11 años llamada Genesis. Agradecida por cada parte de su historia, reconoce “lo cuento todo como una alegría. Así es. Todas esas cosas me han pasado, pero las asumo como propias. Y es una parte de lo que soy”.