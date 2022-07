Los excompañeros de Ricky Martin en Menudo denuncian que sufrieron abusos sexuales

Este domingo conocíamos que Ricky Martin había sido denunciado por violencia doméstica, después de que la Policía de Puerto Rico confirmara que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el cantante por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas que sufren este tipo de violencia. Mientras se esclarece esta supuesta denuncia que el cantante desmiente, una nueva polémica vuelve a sacudir al puertorriqueño.

Gracias a la docuserie de HBO Max, Menudo: Forever Young, que relata las vivencias de una de las boybands más aclamadas de todos los tiempos formada por Edgardo Díaz en 1977 en Miami, hemos conocido la cara menos amable del éxito del grupo del que fue integrante el mismísimo Ricky Martin en su infancia y juventud.

Más concretamente, Angelo García, que formó parte de Menudo entre 1988 y 1990, reveló que cuando apenas tenía 11 años fue violado en la habitación de un hotel. Tal y como relata el dicho documental, el violador lo emborrachó y abusó de él: “Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía como estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada”.

Pero al parecer, este no fue un hecha aislado: “Durante mi tiempo en Menudo, fui violado varias veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, afirma García, aunque este no fue el único que lo denunció.

El documental destapa el abuso por parte del mánager: manipulación con alcohol y drogas y exposición a depredadores sexuales que abusaban de ellos o les tocaban sus genitales mientras iban en los ascensores. Aunque aclaran que Edgardo Díaz no fue quien abusó sexualmente, todo pasaba frente a sus narices y este “se juntaba con un grupo muy cuestionable de individuos y donde hay humo, hay fuego”; sí fueron sometidos por este mismo a abuso emocional, explotación, mala alimentación, exceso de trabajo y trato cruel.