El comunicado de Julio Iglesias en el que aclara los rumores sobre su mal estado de salud

El estado de salud de Julio Iglesias se ha convertido en uno de los temas más comentados para la prensa del corazón. El hecho de que el artista viva alejado del foco mediático en su paraíso de República Dominicana ha hecho que muchos especulen periódicamente sobre sus achaques propios de la edad, asegurando que sus escasas apariciones públicas se deben a sus importantes problemas de movilidad, ‘responsables’ de que el legendario cantante lleve tiempo sin pisar un escenario.

Julio Iglesias en una imagen de archivo FOTO: Brian Snyder REUTERS

A pesar de que Julio no suele entrar en desmentidos, en esta ocasión ha reaparecido con una publicación en su cuenta oficial de Instagram con la que, tirando de sentido del humor con la fotografía que ha compartido, niega los rumores y asegura que se encuentra fenomenal y en plena forma.

“No suelo responder a esas informaciones “MALIGNAS e INCIERTAS” que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre. Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo “Y tú lo sabes” y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja Y USTEDES LO SABEN. Mientras tanto LES INVITO A BAILAR UN BOLERO”, ha escrito el artista visiblemente molesto por todo lo que se ha dicho sobre él.

Una publicación que en pocas horas ha conseguido miles de likes y a la que han reaccionado rostros tan populares como Colate Vallejo-Nájera, Paula Echevarría, María Zurita o Carla Goyanes, que han aplaudido el original modo con el que Julio ha desmentido sus problemas de salud.