La hija trans de Elon Musk rechaza el apellido paterno

La hija transexual de Elon Musk ha optado por “desechar” el apellido paterno y ahora aparece con el materno. Vivian Jenna Wilson ( antes de cambiar de sexo era Xavier Alexander Musk) es una mujer muy liberal cuyas ideas difieren mucho de las de su progenitor, con el que no parece tener una relación cordial.

De hecho, ha dejado muy claro que no quiere que la relacionen con su padre. Elon no aceptó su transición de cuerpo y manifestó que, para él, su ahora hija está muerta. En este sentido rico, la ha apartado radicalmente de su vida. El cisma familiar es absoluto. Pero ella asume sin prejuicios una situación que ya esperaba conociendo el conservadurismo del magnate.

Vivian Jenna Wilson, en la Semana de la Moda de Nueva York Gtres

La madre de Vivan es la escritora Justina Wilson, que fue la primera esposa del dueño de Tesla y mantiene una excelente relación con su hija. La joven de veintiún

años debutó en las pasarelas en el desfile del diseñador Alexis Bittar en la reciente Semana de la Moda de Nueva York, demostrando buenas maneras y una seguridad absoluta. Apareció con un vestido rojo con una cinta brillante en la que estaba impresa la frase Miss South Carolina. Independiente, culta, inteligente y alejada del republicanismo paterno, Vivían no necesita la ayuda económica de su padre para defenderse con éxito en la vida. Es autosuficiente y un ejemplo para la comunidad trans de su país.