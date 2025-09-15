Sofía Vergara, la gran ausente de los Premios Emmy por un revés de salud: "Acabé en urgencias"

Esta madrugada se ha celebrado la 77 edición de los Premios Emmy 2025 en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La gala organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión ha premiado las mejores ficciones de este año y reunió a gran parte del Star System de Hollywood.

Sofía Vergara, la gran ausente de los Emmy

Sofía Vergara, una de las invitadas a la gala, tuvo que cancelar a última hora su asistencia por un revés de salud. Horas más tarde, la actriz ha reaparecido en redes con una impactante fotografía explicando el motivo de su ausencia.

"No pude ir a los Emmy, pero acabé en urgencias. Lo siento, tuve que cancelar. Una alergia ocular de locos justo antes de subirme al coche", ha escrito la protagonista de "Modern Family" en Instagram. En las imágenes, Vergara aparece en el hospital con un ojo visiblemente hinchado. A pesar de este doloroso revés, la artista se ha tomado con humor lo ocurrido.

Presentadora de la gala

Se esperaba que Sofía Vergara fuera una de las presentadoras de la gala de los Premios Emmy 2025 junto Jenna Ortega, Jason Bateman, Kristen Bell, Jennifer Coolidge, Colman Domingo o Sydney Sweeney. Junto a la actriz, Eric Dane, protagonista de "Anatomía de Grey", ha sido el otro gran ausente de la cita.