Michael J. Fox ya no quiere caminar: "Es poco estético y un poco peligroso"

A Michael J. Fox le diagnosticaron enfermedad de Parkinson en 1991, cuando tenía apenas 29 años y se encontraba en el apogeo de su carrera tras el éxito de "Regreso al futuro". Era un diagnóstico poco habitual, ya que el Parkinson suele manifestarse en edades mucho más avanzadas. No lo hizo público hasta 1998, siete años después, y en 2000 anunció su retiro parcial de la interpretación. Ese mismo año publicó su autobiografía "Lucky Man", donde relató su proceso de aceptación.

Caídas y fracturas

Hasta 2020, la enfermedad progresó lentamente, pero sin tregua, con temblores, rigidez y dificultades en el habla cada vez más visibles. En todo momento, Fox mantuvo el optimismo y participó en numerosos proyectos solidarios y mediáticos. En los últimos cinco años, sin embargo, el deterioro ha tomado un ritmo galopante. La movilidad y el equilibrio se han visto especialmente perjudicados, hasta el punto de sufrir numerosas caídas y fracturas.

Los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd se abrazan La Raz

En su última autobiografía, "No Time Like the Future", en 2020, confesó que estaba "cada vez más cerca de aceptar el final de su vida activa", aunque sin perder el humor ni el compromiso con la investigación. Hoy, a sus más de 60 años, sigue siendo una figura emblemática de la resiliencia y símbolo de la fuerza de voluntad para convivir con una enfermedad neurodegenerativa. Pero en una entrevista publicada este fin de semana con "Sunday Times" sus declaraciones sobre la progresión del párkinson son desgarradoras.

El apoyo incondicional de su esposa

Ha confesado que, después de haber sufrido tantas roturas de huesos, ya no camina por miedo a volver a caer. Recuerda cómo su propensión a las fracturas viene de lejos, cuando estaba en la cima como actor, y realizaba todo tipo de acrobacias y se deslizaba por el capó de un coche. "En tres años, me rompí el codo, me rompí la mano, tuve una infección grave en la mano y casi pierdo un dedo".

Ahora la situación es diferente. "Voy con más calma, no camino tanto como antes. Puedo caminar, pero no es muy estético y es un poco peligroso".

En esta lucha, Fox cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Tracy Pollan, con quien contrajo matrimonio en 1988. Durante una aparición en CBS Morning en noviembre de 2024, el actor explicó que nunca habría podido "manejar la enfermedad de esta manera sin el amor y el apoyo constante de ella y de sus hijos".

Arrivals - 2024 EE BAFTA Awards Ceremony 2024 NEIL HALL Agencia EFE

También admitió que habría comprendido si su esposa le hubiera abandonado debido a su enfermedad. Al contrario, ella le dijo: "Es para bien y para mal, en la enfermedad y en la salud". Tracy le ha ayudado a superarlo y quiso estar a su lado. "Lo ha estado haciendo durante 35 años". Tras estas confidencias, Michael J. Fox compartió una metáfora para explicar el gran apoyo que le mostró su esposa: "Sabíamos que el autobús venía y que iba a estrellarse, pero no sabíamos a qué distancia estaba del impacto ni a qué velocidad iba". En esta última entrevista confiesa que "cada día es más y más difícil".