La primera dama revela detalles personales sobre el descanso y las costumbres de Donald Trump

Melania Trump reveló algunos detalles sobre las costumbres nocturnas de su esposo, el presidente estadounidense Donald Trump, durante su participación en el programa The Five de Fox News. La primera dama acudió al espacio para promocionar su libro Melania: A Memoir, donde habló sobre la vida cotidiana de la pareja, incluyendo los hábitos de descanso del exmandatario.

Preguntada por los presentadores acerca de las horas de sueño de Trump, Melania comentó que “no duerme mucho”, aunque matizó entre risas su respuesta. Recordó que, durante su primer mandato en la Casa Blanca, el presidente de EE UU solía descansar entre cuatro y cinco horas por noche. Al ser interrogada sobre si su marido usa pijama, respondió con humor y un gesto de silencio, evitando aclarar el tema.

Fuentes citadas por medios estadounidenses han descrito que Trump acostumbra a levantarse a las seis de la mañana para ver televisión y atender asuntos personales antes del mediodía. Durante la entrevista, Melania señaló también que su esposo “trata a todos por igual” y que “puede ser duro tanto con hombres como con mujeres”.

Además de comentar detalles personales, Melania habló sobre su participación como productora en un documental dirigido por Brett Ratner. El filme mostrará los veinte días previos a la investidura de 2025 y ofrecerá imágenes inéditas de su preparación para regresar a la Casa Blanca como primera dama. La exmodelo explicó que la producción refleja su día a día durante la transición y la instalación de su equipo en la residencia presidencial.