Eva González reacciona a la posible nueva ilusión de Cayetano: "Todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo"

Cayetano Rivera continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Además de su accidente de tráfico, el torero podría haber recuperado la ilusión en el amor al lado de la reportera Gemma Camacho, con la que ha sido relacionado sentimentalmente en la última semana.

Primeras palabras de Eva

Una de las últimas en reaccionar a la posible nueva relación de Cayetano Rivera ha sido Eva González, su exmujer. Tal y como ha declarado la presentadora de "La Voz" al ser preguntada por Gemma Camacho, "todo lo que sea felicidad para él lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí".

Gemma Camacho se ruboriza al hablar por primera vez de su historia de amor con Cayetano Rivera Europa Press

Sobre las palabras de su exmarido cargando contra los medios de comunicación a su llegada al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, Eva González ha preferido no pronunciarse. "Yo no tengo que entrar a valorar nada", ha zanjado sobre el asunto.

Gemma Camacho, protagonista de la semana

Tras su ruptura con Maria Cerqueira en mayo, Cayetano ha sido relacionado con Gemma Camacho, una conocida reportera de Telecinco. Ahora, la periodista pasa a estar al otro lado de la noticia tras salir a la luz su supuesto idilio con el torero. "Somos amigos y que cada uno haga de su vida lo que quiera", confesó ayer a la Prensa. "Estoy aprendiendo ahora a torear y la faena se me da muy bien ahora", sentenció Camacho.

El primero en pronunciarse fue Cayetano. Tras una conversación con Canales Rivera, su primo, el colaborador de "El tiempo justo" arrojó nuevos datos de esta incipiente relación. "He hablado con él un rato. Nada, solo decir que lo único que dice que, con una sola cita, tampoco le gusta que le pongan una nueva ilusión o historia de amor. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo y hay que aprovecharlo", declaró, confirmando la relación del torero y la reportera.