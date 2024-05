Ex modelos adolescentes acusan al mago David Copperfield de mala conducta

Septiembre de 1991, en Nueva York se celebra la gran final del "Look of the Year," un prestigioso concurso de modelos que ha servido para impulsar la carrera de top models como Cindy Crawford o Helena Christensen. David Copperfield forma parte del jurado y observa a 58 modelos desfilar por la pasarela en traje de baño. Todas las concursantes son adolescentes, algunas solo tienen 14 años.

Ahora, más de tres décadas después, cinco de las participantes acusan al mago estadounidense de comportamiento inapropiado. Algunos testigos apoyan la denuncia de estas mujeres aseverando que presenciaron a Copperfield comportándose de manera inapropiada con las niñas. Las acusaciones incluyen denuncias de tocamientos sexuales no deseados y acoso sexual. En un caso, una ex concursante alega que Copperfield la drogó y agredió sexualmente en los meses posteriores concurso. Tenía entonces 17 años.

Las afirmaciones siguen a un informe publicado en el "Guardian US", que detallaba las acusaciones de conducta sexual y comportamiento inapropiado por parte del artista que lo habían conocido tras acudir a sus espectáculos. Otra mujer afirma que Copperfield la drogó antes de tener relaciones con ella, dejándola incapacitada para aceptar tener sexo consentido.

Los abogados de Copperfield niegan las acusaciones: "nunca jamás actuó de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ningún menor de edad".

Jenniffer Díaz, concursante venezolana, acababa de cumplir 18 años cuando llegó a Nueva York. Por la noche, después de terminar los eventos del día, cuenta que sonó el teléfono en su habitación del hotel y una voz dijo: "Hola, soy yo, David Copperfield". Ella afirma que él llamó repetidamente a su habitación y la invitó a unirse a él en su habitación.