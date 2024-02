Robert De Niro rompe su silencio sobre la muerte de su nieto de 19 años por sobredosis

Robert De Niro, a sus 80 años, está inmerso en un proceso de grandes cambios en su faceta más íntima. Uno son motivo de celebración, como el nacimiento de su séptimo hijo el pasado año, pero tan solo dos meses después de esta felicidad la tragedia se instaló en su hogar. La prematura muerte de su nieto Leandro, con tan solo 19 años, sumió a toda la familia en la tristeza más profunda. Más por las formas en las que falleció, víctima de una sobredosis el pasado verano. El afamado intérprete prefirió guardar silencio y hacer piña con sus seres queridos para superar el duelo en la más estricta intimidad. Sin embargo, ha considerado que ya ha llegado el momento de romper su silencio y hablar sobre lo sucedido aquel trágico día.

Leandro de Niro, nieto de Robert de Niro Drena de Niro Instagram

Lo ha hecho concediendo una entrevista a la revista ‘People’, en la que se abre en canal para recordar uno de los momentos más “horribles” de su vida. Y es que es duro perder a un nieto, con 19 años, con toda la vida por delante. También por las circunstancias que rodearon su muerte, pero especialmente por ser testigo del sufrimiento que ha padecido estos meses su hija Drena, que ahora tiene 56 años, y que perdía a su único vástago a consecuencia de los efectos tóxicos de las drogas en su organismo, tal y como se detalló después tras realizarse la autopsia que les rompió el corazón, más si cabe.

“Fue un shock. Nunca pensé que ocurriría”, reconoce el veterano actor, que se ha machacado a sí mismo mucho todos estos meses por no haber hecho nada para evitar tan trágico desenlace. “Comencé a pensar acerca de todas las cosas que podría y quizá debería haber hecho con él. No sé si eso habría supuesto alguna diferencia. Es algo a lo que doy vueltas. No debería haber pasado”, aseguraba el intérprete, sin poder dejar de pensar en posibles alternativas si hubiese mediado de alguna forma. Algo que no estaba en su mano, aunque ahora suponga un pensamiento recurrente en su mente.

Robert De Niro Jordan Strauss Agencia AP

Como decíamos, Robert De Niro no ha querido pronunciarse sobre la muerte por sobredosis de su nieto Leandro con anterioridad. Optó por vivir el dolor en silencio y centrarse en apoyar a su hija en tan duro proceso. Eso sí, emitió en su día un comunicado para agradecer el apoyo tan inmenso que estaba recibiendo tanto él como su familia: “Estoy profundamente afligido por el fallecimiento de mi querido nieto Leo. Agradecemos enormemente las condolencias de todos. Pedimos que, por favor, se nos dé privacidad para llorar nuestra pérdida”, se podía leer en el escueto escrito que compartió para evitar las incómodas preguntas que añadiesen más dolor al que estaban atravesando.