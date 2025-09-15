María José Campanario, la gran ausente de la importante cita familiar de los Janeiro en Ubrique

Víctor Janeiro ha conseguido reunir este fin de semana a gran parte de su familia por un motivo muy especial. El hermano de Jesulín volvió a los ruedos en la plaza de Ubrique y todo el clan, a excepción de María José Campanario, arropó al diestro desde el tendido.

Una familia unida

Hasta la plaza se trasladaron Jesulín, Humberto y Carmen Janeiro, hermanos de Víctor. Su madre, Carmen Bazán, tampoco se perdió la faena de su hijo, al igual que Beatriz Trapote, su esposa, el mayor apoyo del diestro en esta cita tan importante para su marido. "He visto a mi suegra, he visto a mis cuñados... yo creo que estamos todos aquí, están todos", declaraba la periodista a su llegada a la plaza de Ubrique muy emocionada.

Carmen Janeiro reaparece pletórica y muy bien acompañada en la gran tarde de su hermano Víctor Europa Press

María José Campanario fue la gran ausente de la importante cita familiar. Apartada del foco mediático, Jesulín no dudó en pronunciarse ante las cámaras sobre su esposa, señalando que están "estupendamente, fenomenal", restándole importancia al asunto.

El momento más complicado de Beatriz Trapote

La periodista no quiso perderse este día tan importante para Víctor, a pesar de estar atravesando un delicado momento familiar. Su padre ha sido diagnosticado de cáncer de pulmón y se encuentra volcada en su progenitor. A su llegada a la plaza, Trapote fue preguntada por el asunto. "Pues sí. No me saques el tema, porque no es momento ahora. Es un momento duro. Es una palabra que nadie quiere escuchar, pero hay que tirar para adelante", declaró con la voz entrecortada Beatriz Trapote sobre el bache de salud de su padre.