El último gesto de Anthony Delon a su padre, Alain

Qué pasa por la cabeza de Anthony Delon, con su padre, Alain Delon,bajo protección judicial a causa de los desencuentros entre hermanos, es algo que solo él puede explicar, pero sus gestos no dejan de alimentar el misterio en torno a la relación que actualmente mantiene con su padre, el mítico Alain Delon, de 88 años. Que son dos testarudos se sabe de siempre. Que se quieren, seguro que sí. Que no saben amarse, también.El hijo del galán del cine francés publicó el domingo una imagen en su cuenta de Instagram, ya desaparecida, que abrió la pregunta sobre su posible reconciliación.

Era una foto hermosa en sepia que nada tiene que ver con la desgarradora pelea que mantiene hoy la familia a cuenta del cuidado del padre, gravemente enfermo, y una herencia que, según se presume, va a recrudecer la situación llegado el momento. En la imagen, el pequeño Anthony observa con su padre un ramillete de flores silvestres. "Es el río de nuestra infancia que sigue fluyendo por nuestras venas", escribió bajo la foto haciendo referencia a la canción de El río de nuestra infancia, que interpretan el dúo Michel Sardou y Garou. Aunque corta la letra ahí, los siguientes versos son aún más conmovedores: "No es su muerte lo que me hace sentir lástima. Ya es no ver a mi padre bailando".

¿Nostalgia? ¿Necesidad de ese padre de quien se alejó? Quizás el actor, de 59 años, esté tratando de reconstruir su compleja historia paterno filial en la que han influido y se han entrometido demasiados elementos.

Por otra parte, ha empezado ya la cuenta atrás para ver publicado ese libro, "Bastingage", tan esperado, especialmente por el público francés. Es una novela y, según afirma, la finalizó en 2023. No veremos, por tanto, en sus páginas un relato biográfico de sus disputas. Eso dice su editorial. Saldrá a la venta el 27 de marzo y, según se ha avanzado, narra la pasión entre una joven mujer perdida y perturbada, aniquilada por la vida, que el protagonista intenta salvar a toda costa. Hablará, por tanto, de las relaciones tóxicas de pareja, el dolor y nuestro apego al dolor.

El autor dice que le llevó casi dos años pensarla y ocho meses escribirla. "El parto fue doloroso, al igual que el tema... Preparé una escena, luego conté esta historia, que es 90% ficción. Las emociones, la reflexión y el análisis personal son, sin embargo, muy reales. No puedo decir más por el momento, lo entenderéis, la obra saldrá en dos meses", detalla en su red social.

Añade que no aceptará que "pseudoperiodistas distorsionen mi trabajo desviando la realidad de mi trabajo y su historia, simplemente para echar más leña al fuego y crear expectación o perjudicar mi trabajo como autor". El fuego está suficientemente atizado desde dentro del hogar.