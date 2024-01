Alain Delon, bajo protección judicial: fin de las disputas

La batalla médica en torno a Alain Delon se resolvió este lunes, 29 de enero. El actor, de 88 años, ha sido puesto bajo protección judicial por un juez de lo contencioso de protección, anteriormente llamado juez de tutela, que habría designado un tercer agente "para asegurar su protección". Aunque esta medida no le impedirá a Delon tomar sus propias decisiones en lo cotidiano, no podrá resolver asuntos relevantes, como la venta de un inmueble o el uso de una cuenta bancaria, sino que será la persona designada por el juez quien tome la última palabra.

En el caso de Alain Delon, esta figura tendrá como cometido principal ayudarle en el seguimiento de sus tratamientos médicos y en la elección de profesionales, principal motivo de disputa entre los hijos del actor. El juez de tutelas elige quién será su tutor o representante legal, prioritariamente entre sus familiares o amigos. Si esto es imposible, nombrará a un profesional inscrito de una lista departamental.

El actor Alain Delon con su hija Anouchka en una foto subida a Instagram por esta última. Instagram

Su hija Anouchka ha aplaudido tal decisión, según su abogado, Frank Berton. También su primogénito, Anthony Delon, ha declarado que la da por buena "si esto puede ayudar a aclarar las cosas y evitar que los abogados hablen de la enfermedad de mi padre sin ni siquiera haber consultado los expedientes".

El último en discordia fue precisamente el abogado, Christophe Ayela, a quien el hijo mayor del actor acusó la semana pasada de no haber leído nunca el expediente médico de Alain Delon para hacerse cargo del caso. El 24 de enero fue el propio Alain Delon quien envió una carta a Ayela para poner fin a los cincos años de servicio culpándole de haber hablado demasiado en su nombre "sin informarle". "Les agradezco que detengan cualquier intervención en mi nombre. No estoy informado. Esta actitud hacia mí no puede continuar", le comunicó. Dos semanas antes, su hija Anouchka había tomado la misma decisión.

La salud física y mental de Alain Delon, que tiene la doble nacionalidad francesa y suiza, se ha deteriorado en los últimos años, sobre todo tras sufrir un derrame cerebral en 2019. Hace un tiempo se expresó a favor del suicidio asistido , en caso de que los médicos le diagnosticaran una enfermedad incurable.

Romy Schneider y Alain Delon en "La Piscina" (1969) IMDB freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@243cb8ac

"De belleza infernal e insostenible"

Desde 2012 ha vivido retirado del cine, pero no podemos olvidar que es uno de los monstruos sagrados del cine, icono de los sesenta y setenta y protagonista de títulos magistrales: "A pleno sol", "Rocco y sus hermanos", "El gatopardo", "La piscina" o "Borsalino". Ni los años ni las polémicas en las que se vio envuelto hace unos años, con comentarios homófobos y coqueteos con la extrema derecha, consiguen palidecer el aura de este galán seductor de mirada melancólica que ha enamorado a millones de espectadores. El actor Vincent Lindon definió su belleza como "infernal e insostenible". En 1995 sentenció el principio del fin de su carrera: "El cine atraviesa un momento bastante complicado, así que estoy en modo de espera. No tengo la necesidad de trabajar. No me arrepiento de nada. Estoy muy contento. No guardo ningún rencor. Me gusta mucho mi vida. Ya he hecho una gran parte de mi carrera, así que puedo esperar un poco para empezar la última parte: el crepúsculo".

Alain Delon en una escena de «A pleno sol», filme de 1959 que lanzó su carrera larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@243cb8ac

Al cumplir los 80, Brigitte Bardot, otro gran mito viviente del cine francés, le felicitó con estas palabras: "Eres el símbolo vivo de la obra maestra que Francia ha producido en este siglo que hemos atravesado juntos". Recientemente, la actriz lamentó a través de sus redes lo que estaban haciendo con su amigo, quebrando esos derechos elementales que son la dignidad en la vejez, la privacidad y la intimidad, derechos que ahora quedan bajo protección judicial