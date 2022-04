El hijo de Alain Delon desmiente que su padre haya pedido la eutanasia

Hace tan solo una semana conocimos que Alain Delon había solicitado a sus hijos la eutanasia dado su deteriorado estado de salud y una pena en el corazón que no lo dejaba vivir más. Así lo confirmó el segundo hijo del actor, Anthony Delon, en una entrevista para la emisora RTL a propósito del lanzamiento de su libro ‘Entre el perro y el lobo’, donde escribe unas palabras de su padre que rápidamente se hicieron virales: “Tony, si un día me pasa algo y estoy en coma, enchufado a vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me lo prometas”.

Pero tan solo unos días después y tras un intenso debate sobre su posible muerte, su otro hijo, Alain-Fabien Delon, aclara a través de redes sociales que lo publicado en los medios no es cierto y se trata de una verdad mal interpretada: “Habitualmente no hago esto, pero se está yendo de las manos. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en revistas que mi padre va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Esa no es la maldita verdad. Una frase de un libro sacada de contexto es la causa de todo esto”.

El actor Alain Delon

Aclara, además, que nada tiene que ver la frase “si un día me pasa algo y estoy en coma, enchufado a vivir, quiero que me desconectes” con lo que los periódicos publicaron sobre la eutanasia y una supuesta carta de despedida. Y confiesa que en algún momento de su vida él estuvo conectado y “decidimos no desconectarlo sino que, por el contrario, luchamos por su vida”.

Fabien pide que dejen vivir a su padre “en paz” y amenaza con llevar el caso hasta la corte si los rumores no cesan.