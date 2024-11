Victoria Beckham, rentable por primera vez como empresaria de moda

Victoria Beckham, de 50 años, nació como diseñadora de moda en 2008, sin embargo, no ha sido hasta este año cuando ha presentado beneficios. En 2023, según publica "Le Figaro", sus ingresos experimentaron una crecida del 52%, rozando los 107 millones de euros. En 2022 fueron 69 millones. El balance, después de restar intereses, impuestos y amortizaciones, es por primera vez positivo.

France Fashion Victoria Beckham 25 Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

La diseñadora aterrizó en el mundo de la moda con una discreta colección minimalista que presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, sin que tuviese demasiado impacto. Sus diseños estaban inspirados en su amigo y mentor el londinense Roland Mouret, cuyas creaciones se distinguen por el uso de la caída, el corte y las formas femeninas. Poco a poco, Victoria se fue abriendo camino como creadora con un estilo muy personal, con colecciones en las que impone como sello la elegancia, el lujo y sobriedad. La moda no ha sido su único enfoque como empresaria. Después de algunas colaboraciones con Estée Lauder que se agotaron rápidamente, en 2019 lanzó una línea de productos de bella con su propio nombre y se alió también con el perfumista Jérôme Epinette para crear su fragancia. Saber rodearse de los mejores ha sido uno de sus mayores aciertos. Para sus productos de cosmética reclamó al profesor Augustinus Bader, médico, investigador y propietario de su propia marca de cremas.

Victoria Beckham cae rendida ante este tratamiento para rejuvenecer ideal para mujer de más de 60 @victoriabeckham

En 2013, lanzó su sitio de ventas online y abrió su primera tienda en Londres. Ese mismo año también duplicó su facturación, que en aquel momento ascendía a más de 30 millones de libras esterlinas, insuficientes, no obstante, para sufragar los gastos. A pesar de que ha ido creciendo como marca, el éxito no ha ido siempre parejo con las finanzas.

En los últimos años, ha fortalecido su equipo con perfiles reconocidos, como Ralph Toledano, ex presidente de la Federación Francesa de Alta Costura y Moda (FHCM), que ha sido nombrado presidente del consejo de administración; y Marie Leblanc de Reynies, ex jefa de compras de Printemps, como directora general. Gracias a estos fichajes, la marca ha duplicado su facturación. Según ha declarado la diseñadora a "Harper's Bazaar", "es un gran logro. La empresa ha pasado por mucho en 17 años, altibajos, reestructuraciones... Ha sido un verdadero viaje. Así que, poder decir finalmente que somos rentables es algo de lo que estoy muy orgulloso, porque no es una industria fácil y cada vez es más compleja".

David Beckham y su mujer Victoria Instagram

Casada desde hace 25 años con David Beckham, la fortuna del matrimonio es millonaria. El exfutbolista y la exSpice Girl forman un glamuroso tándem, tan rentable que Tom Bower, autora de una biografía no autorizada, sugirió que el único pilar sobre el que sostiene la pareja es económico. Según la lista de millonarios del diario "The Times", su fortuna conjunta llega a unos 537 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar un holding de empresas y un rico patrimonio inmobiliario en diferentes puntos del mundo, como Reino Unido y Miami, que compensaría con creces las épocas de vacas flacas que ha sufrido la marca Victoria Beckham. El último proyecto profesional podría ser el lanzamiento de su hija Harper, la benjamina de la casa, al mundo de la moda. Así se desprende de la empresa recién constituida HB7 Limited (nombre que coincide con las iniciales de su hija), en la que la ex Spice Girl y un abogado ejercerían de directores.