Victoria Beckham: "A veces tuve que hacer sacrificios"

La diseñadora y exSpice Girl, Victoria Beckham, ha concedido su entrevista más sincera a la revista "Elle" en la que confiesa que "no siempre ha sido fácil compaginar mi vida personal y la profesional al mismo tiempo. A veces tuve que hacer sacrificios. No estuve tan presente como me habría gustado", revela.

A pesar de ser una celebrity, como madre sigue teniendo muchas dudas. "El consejo que más me conmovió fue el de Diane von Fürstenberg. Al igual que yo, ella es autodidacta y ha trabajado duro para construir su marca. Pero ella es sobre todo madre. Un día me dijo: 'Nunca me sentí culpable como madre, porque hice lo mejor que pude. La culpa no te lleva a ninguna parte". Y aunque considera que es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, admite que no se debe sacrificar la carrera. "Entendieron que yo era su madre, pero también una persona que tenía cosas que lograr", destaca la diseñadora.

Todos sus hijos siguen ya sus propios caminos y tan solo Harper Seven, de 12 años, continúa viviendo con la excantante y su marido, David Beckham. La más joven que "no tiene nada en el momento de adolescente irritable". destaca su madre. "Todavía me deja abrazarla y hablamos entre nosotras sin discutir. Esta mañana me llamó emocionada: '¡Mamá, hay un cartel enorme de tus perfumes en el centro de Londres!' ¿No es genial tener hijos que piensan que eres genial? Verlos crecer es un regalo. ¡Me enseñan mucho!".Beckham asegura además que no es una madre posesiva.

Pero de lo que verdaderamente está orgullosa la diseñadora británica es de la educación que ha ofrecido a sus hijos y, en especial de los valores que tanto ella como David Beckham les han ofrecido. Para ella, "estar bien educado significa saber convivir con los demás. La educación en valores es uno de mis mayores éxitos", asegura.