Rosa López confiesa: “Mi PESO interesa más que mi propia música”

Gente

Después de varios meses de parón por la pandemia del Coronavirus, Rosa López retoma su agenda de conciertos. Feliz por volver a subirse a los escenarios y a recorrer el país de punta a punta, la ex triunfita se ha lanzado también a escribir su propia biografía en la que cuenta sus experiencias y los hábitos que le cambiaron la vida.

Pero tal y como ha confesado la cantante en una entrevista con LOC, no ha sido fácil escribir sus memorias: “Lo que más me cuesta explicar es esa parte emocional de cuando estaba más rellenita. Entonces, intento no hacer demagogia de eso. Porque no me gusta ni ser víctima, ni nada. A mí me gusta ver las cosas positivas. Pero, claro, si estás escribiendo un libro, tienes que explicar las cosas en primera persona. Es curioso, pero eso es una de las cosas que más le interesa a la gente de mí. Más que mi propia música”.

“Espero que esto sirva para ponerle más cariño a la gente y que no sirva para lo contrario, para que se aproveche la gente”, asegura López al mismo medio.

A sus 40 años, la granadina se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos personales retomando su gran pasión, que es la música, y enamorada hasta la médula de su pareja Iñaki.