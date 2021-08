La última reflexión de Rocío Flores: ¿declaración de intenciones a Rocío Carrasco?

Gente

Distancia

Rocío Carrasco y Rocío Flores no se dirigen la palabra desde el año 2012, cuando se produjo en Valdelagua el grave altercado que rompió la familia hasta el día de hoy. Durante su participación en ‘Supervivientes 2020′, la joven dejó claro que quería enterrar el hacha de guerra y retomar, en cierta medida, el contacto con su madre. Unas declaraciones conciliadoras que no tuvieron respuesta hasta un año más tarde, con el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la serie documental de la primogénita de ‘la más grande’.

Rocío Carrasco aseguró que no estaba “preparada” para retomar el contacto con su hija, a quien tacha de haber sido “víctima” y “verdugo” del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre ella. Este rechazo público no sentó nada bien a Rocío Flores, quien ahora parece que tampoco quiere recuperar la relación con su madre. Aunque la joven prefiere no conceder declaraciones al respecto, sus últimos movimientos tienen un sentido muy evidente que va en contra de su progenitora.

Rocío Flores y Rocío Carrasco en una imagen de archivo

Rocío Flores ha demostrado públicamente su apoyo a su padre y en más de una ocasión ha desmentido el discurso que su madre relata en la serie documental, una postura que, desde luego, no ayuda a tender puentes. Ahora, la exsuperviviente ha compartido una profunda reflexión a través de sus redes sociales que parece una clara declaración de intenciones hacia ya no solo su madre, sino a todas las personas con las que quiere mantener cierta “distancia”.

“Hay gente que, aunque se termine la pandemia, la voy a mantener a sana distancia”, dice la reflexión de Daniel Habif, que Rocío Flores ha compartido junto a la palabra “realidad”. Está claro que la joven no quiere tener nada que ver con ciertas personas, entre las que posiblemente se encuentre su madre Rocío Carrasco. Mientras parte de la opinión pública clama por un acercamiento entre ellas, ambas, que no solo la progenitora, han dejado claro que, de momento, no hay reconciliación que valga.