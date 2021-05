Rocío Flores: “Soy objetiva. Cuando mi padre ha hecho cosas mal se lo he dicho”

Sincera y valiente. Así se ha mostrado Rocío Flores en el club social de “El programa de Ana Rosa” dónde ha encarado la polémica que sigue rodeando a su familia y que tiene como protagonista a Olga Moreno, a quién considera su segunda madre, por las confesiones realizadas en Supervivientes.

Su actitud ha sido muy diferente a la que tuvo ayer cuando Carlos Sobera le mostró las últimas declaraciones sobre Olga Moreno, con motivo del Día de la Madre, en las que la sevillana hablaba del amor que recibe de los hijos de Rocío Carrasco. Escuchándola, Rocío no pudo evitar emocionarse y romper a llorar sin consuelo. Tanto es así, que sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ausentarse del plató, no sin antes dejar claro que “Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida”.

Con Ana Rosa se ha mostrado tranquila y ha hablado, alto y claro, de las polémicas generadas en Supervivientes.

Tras ver las imágenes con sus nuevos compañeros de “El programa de Ana Rosa”, Rocío Flores se ha mostrado tranquila y no ha evitado pronunciarse sobre las polémicas que se han generado en Honduras pero que le afectan directamente.

Rocío no ha dudado en matizar las palabras de Olga Moreno sobre las veces que han llamado, ella y su hermano David, a Rocío Carrasco. Olga dijo que los niños les han llamado “ochenta veces y ella no coge el teléfono...en el Día de la Madre, en Reyes...”. Sin embargo, muy sincera, Rocío Flores ha negado que haya llamado para felicitar a Rocío Carrasco en esa fecha tan señalada: “No recuerdo haberla llamado en el Día de la Madre, pero la he llamado muchas veces como ya he dejado claro.”

También ha querido posicionarse en lo relativo a Antonio Canales que, según algunos, habría acordado con Olga Moreno desmentir la supuesta amistad del bailarín con Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco. “Yo era muy pequeña y no puedo acordarme de eso. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no es cierto que Olga le haya manipulado para desmentir a mi madre. Eso no es cierto.”

La supuesta traición de Antonio David a sus hijos, según Lecturas.

Precisamente hoy, mientras Rocío Flores aseguraba a Ana Rosa Quintana que también había recriminado a su padre las cosas que había hecho mal, la portada de Lecturas demuestra la utilización del malagueño de sus hijos. Unas fotografías que Lecturas ha guardado durante cinco años en un cajón y que, según esta revista, Antonio David permitió que se realizaran coincidiendo con la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en 2016.

Las imágenes, en las que se puede ver a Olga Moreno y Antonio David con sus tres hijos, durante una jornada montando a caballo, se realizaron en Chiclana de la Frontera. Allí su padre había planificado unos idílicos días en familia a cambio de un reportaje a la revista, previa retribución económica.

Toda la familia se alojó en un hotel de cuatro estrellas en Sancti Petri, Cádiz, en una villa con dos habitaciones y en régimen de media pensión, pagado por la revista. Pero, el 7 de septiembre, el miércoles que Rocío y Fidel se daban el “sí, quiero”, Antonio David y Olga llamaron al director de la revista para pedirles que no sacaran las fotografías de sus hijos, ya que Rocío Flores había descubierto a los fotógrafos y se negaba a que se publicara el reportaje.