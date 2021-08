La noche más solidaria de Starlite supera todas las expectativas

Gente

Marbella

El evento benéfico más importante del año celebró el pasado domingo 8 de agosto su XII edición, con la que alcanzó una cifra acumulada de más de 3 millones de euros desde sus inicios.

Georgina Rodríguez, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán

Paloma Cuevas, Georgina Rodríguez, Susanna Griso, Rosa Clará, Javier Banderas y Bertín Osborne, fueron algunos de los premiados por su labor humanitaria y solidaria.

Toda la noche estuvo plagada de momentos mágicos y rebosantes de arte, como el de Georgina Rodríguez cantando junto a Beret la canción «Si por mí fuera».

Doce galas y diez festivales bien merecen una celebración estelar, bajo la atenta mirada de dos anfitriones de excepción como son Sandra García-Sanjuán y el actor Antonio Banderas, que al día siguiente cumplía 61 años. El acontecimiento más solidario del año, el de Starlite Gala, se celebró por todo lo alto y en el enclave único de La Cantera de Nagüeles para recordar la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan en una edición que este año suma ya la número 12 y que coincide en el tiempo con el décimo aniversario del festival Starlite Catalana Occidente, unas marcas inigualables que se inscriben en letras de oro en la historia de la industria musical a nivel internacional y en las páginas más importantes de la filantropía mundial.

La ya celebérrima gala solidaria nació como precursora del festival de las estrellas y un año más consiguió congregar bajo el cielo estrellado de La Cantera a las caras más reputadas del mundo empresarial, social y cultural del panoraba español con el único objetivo de apoyar a la Fundación Starlite, convirtiéndose de esta manera, en un evento clave e imprescindible del año que marca tendencia. En estos 12 años de galas, la Fundación ha recaudado más de 3 millones de euros gracias al apoyo de numerosos corazones solidarios.

El proyecto social del grupo Starlite, la Fundación Starlite, reafirma cada año el compromiso adquirido desde sus inicios con la Fundación Lágrimas y Favores, de la que es presidente Antonio Banderas y director su hermano, Javier Banderas, que fue uno de los premiados por su gran labor al frente de la fundación en los premios Starlite Gala 2021.

Paloma Cuevas, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán

Ayuda a los sanitarios

«Doce años, Sandra. Si lo hubiésemos pensado esa mañana que viniste a mi casa de Los Ángeles a proponérmelo no lo habríamos creído. Sabíamos que necesitábamos subvención para nuestros objetivos fundacionales, pero todo lo que nos marcamos saltó por los aires cuando estalló la pandemia de la COVID-19. ¿Qué podíamos hacer con los fondos? Empezamos a trabajar con los sanitarios, que no tenían equipos de protección. No digo esto para colgarme medallas, sino para que sepáis que las aportaciones que hacéis sirven para algo. Somos un granito de arena que se puede convertir en contagioso», afirmaba Antonio Banderas antes de dar paso a su hermano Javier, conocido como «Chico», que además está de enhorabuena porque ha ganado la Copa Mapfre del Rey de Vela, algo por lo que el actor decía sentirse «muy orgulloso».

Javier Banderas, por su parte, resaltó su agradecimiento «a Sandra García-Sanjuán y a la Fundación Starlite. No estoy acostumbrado a recoger premios, más bien estoy acostumbrado a recoger los premios de Antonio o los de vela».

Georgina Rodríguez

También en el capítulo de premiados se encontraron Georgina Rodríguez, nombre clave por su implicación humanitaria en la Fundación Nuevo Futuro, para la que ha donado mascarillas, regalado juguetes y apoyado campañas de sensibilización sobre la importancia de que la infancia desfavorecida tenga oportunidad de vivir en un entorno seguro; o Paloma Cuevas, miembro del consejo de la Fundación Starlite y también altamente comprometida con la infancia a través de ‘Niños en alegría’, con la que ha visitado en varias ocasiones las escuelas construidas en México y recibido en su finca a algunos becados que la Fundación Starlite ha traído a España.

Georgina recogió el premio de manos de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, tras lo que declaró: “Es un honor estar aquí, sobre todo recogiendo un premio solidario. Todos juntos podemos hacer un mundo mejor”.

En cuanto a Paloma Cuevas, expresó su agradecimiento “tanto a Antonio como a Sandra por su encomiable labor social y todo lo que han ayudado a tantísimas personas. Es maravilloso ver cómo con tan poco se puede conseguir la sonrisa de un niño y son ellos los que deberían recibir hoy este premio”.

Susanna Griso fue otra de las galardonadas, por su implicación con la labor de empoderamiento de la mujer llevado a cabo por la Fundación Vicente Ferrer en la India rural, fundación de la que es madrina; o Rosa Clará, a quien se le reconoció por su ingente trabajo en la misma línea, para empoderar a mujeres vulnerables de todo el mundo.

Susanna Griso

“Hace años que creo en el poder de la acción, el poder de las personas, pero en cuanto pude viajar a la India, donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer para cambiar el mundo, me di cuenta de que aquí tenemos muchos desheredados y pensé que son los ex tutelados, los conocidos como MENA que al cumplir 18 años son expulsados a la calle y muchas veces abocados a la delincuencia. Pero creo que puede ser una apuesta de futuro y que los saquemos de la marginalidad”, explicaba Susanna Griso con su premio entre las manos.

Susanna Griso, María Casado y Luján Argüelles

De la misma manera, Rosa Clará expresó al recoger su premio: “He pensado siempre que debemos devolverle a la sociedad las muchísimas cosas que nos da y durante muchos años he intentado hacerlo con todo mi sentimiento”.

Asimismo, entre los premiados también se encontraron Bertín Osborne y el doctor Iván Mañero, ambos galardonados por el increíble e incansable trabajo que desarrollan a diario, sin titubeos, desde sus propias fundaciones, para orientar a las familias de niños con discapacidad en el caso de la Fundación Bertín Osborne y para mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas, en el de la Fundación Iván Mañero.

Iván Mañero recogía el premio de manos de Elsa Anka y Paloma Cuevas, antes de contar que “estas cosas no las hacemos por los premios, obviamente. Yo nací en una familia muy humilde y desde aquí voy a hacer un homenaje a mi madre, que preparaba mi bocadillo para el colegio y me decía, hijo si ves a alguien que no tiene bocadillo parte el tuyo por la mitad y dásela, eso es solidaridad. No te lo comas y cuando ya no quieras más se lo des, porque eso es caridad. Así me enseñó a diferenciar solidaridad de caridad y a querer que mi bocadillo sea gigante para que esa mitad llegue a mucha gente.”

Bertín Osborne aprovechaba los micrófonos para sacar su lado más reivindicativo. “Nuestras fundaciones existen porque los políticos no hacen su trabajo. Las fundaciones no deberían de existir si ellos se gastaran el dinero en lo que tienen que gastárselo y no en las mamarrachadas que tenemos que escuchar y que leer un día sí y otro también”.

Como es habitual en Starlite Gala, son muchos los artistas e invitados que quieren sumarse a esta iniciativa solidaria y que se sienten como en casa en la Costa del Sol. En esta ocasión, la nota artística la pusieron tanto José Mercé (que cantó unas malagueñas) como Marta Sánchez, Beret (que cantó ‘Si por mí fuera’ con el inesperado acompañamiento de Georgina, que interpretó esta misma canción durante su participación en un conocido programa de televisión), Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, Bertín Osborne y el cantante francés Frederic Lerner -novio de Barbara Kimpel-, que con sus actuaciones musicales amenizaron la velada dotándola de un cariz cultural incalculable, donado solidariamente a la Fundación Starlite.

Entre las celebrities que acudieron a la llamada solidaria de Starlite Gala se encontraban rostros conocidos como el de Ana Fernández y Adrián Roma, Carla Pereyra, Ana Antic, Clarissa Molina, Fiona Ferrer, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, Irene Villa, Marta y Jaime Martínez Bordiú, Julián Gil, Raquel Flores, María Zurita, María Casado con su novia Martina, Olivia de Borbón y Julián Porras, Ramón Dávila y Jaqueline Campos, Tamara Silva y Carmen Lomana, entre otras muchas.

“He sido muy afortunada de haber sido testigo de los comienzos de esta gala ejerciendo de estilista en los reportajes. Cada año Sandra García-Sanjuán y su equipo se reinventan y hacen que el escenario es el mismo pero la recaudación y la causa mas significativa. Nada mejor que disfrutar haciendo lo que te gusta y poder mejorar la vida de otros muchos asistiendo, dando difusión y recaudando dinero. Mi mas sincera enhorabuena porque con las restricciones y todo lo que rodea la nueva actualidad no es fácil seguir ofreciendo lo mismo y mas. Me ha hecho ilusión que le dieran premio a Gio porque hace mas de lo que podemos imaginar. ..” Ana Antic.

La delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy

En el capítulo de autoridades, la Gala contó con el apoyo de personalidades de diferentes instituciones como la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, la alcaldesa de Marbella, Ma Ángeles Muñoz y la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

La Starlite Gala, cuyo objetivo es recaudar fondos que se destinan a los proyectos solidarios de Fundación Starlite y de Fundación Lágrimas y Favores, contó con importantísimos objetos y experiencias a disposición de los asistentes a través de la trepidante subasta en directo.

Ignacio Maluquer y Sandra Garcia-Sanjuán

La fundadora y alma mater de la Starlite Gala, Sandra García-Sanjuán tomó la palabra, emocionada, para “dar las gracias por el apoyo a los sponsors que lo hacen posible, a Catalana Occidente que nos lleva apoyando estos dos años dese que arrancó la pandemia. También gracias a Ford que está desde la primera edición, cunado solo existía la gala benéfica. A Goyo por la cena espectacular del bosque encantando, que ha estado impresionante. A mi equipo, un equipo humano increíble y que aunque le cuente la mayor locura del mundo dicen para delante. A mi madre y a mi familia, a mi marido y a Antonio Banderas, que es mi compañero de viaje. Empezamos a hablar esto un día en un brunch y mira todo lo que hemos conseguido materializar. Lo admiro mucho porque es de las personas más solidarias que he conocido y porque es una persona que hace que ocurran las cosas, a su lado ocurren cosas”.

Fernando Sanz e Ingrid Asensio

Bertín Osborne

Irene Villa

Carmen Lomana

“Que son los mejores anfitriones, que son dos personas generosísimas. Es el evento del año por excelencia de solidaridad que cada vez tiene mas eco a todos los niveles. Que hacen proyectos maravillosos. Ambos son maravillosos.” Irene Villa

Olivia de Borbón y Julián Porras

“Me encantaría dedicarles unas palabras de agradecimiento por todo lo que hacen, en sus causas, por el cariño y la cercanía. Están pendientes de todo y de todos para que todo vaya bien. La vida que nos ha devuelto a Marbella. Tanto Antonio, como Sandra como Ignacio, son de verdad unas personas maravillosas y es que faltan las palabras de elogio hacia ellos por toda la atención y el cariño y lo divertidos y sobre todo las causas benéficas a las que contribuyen directamente. Que son unas personas maravillosas.” Olivia de Borbón.

Para cerrar la gala, el artista Juan Peña recordó lo próxima que estaba el cumpleaños de Antonio Banderas y cantó un feliz cumpleaños a coro con todos los asistentes.

Juan Peña

“Para mi la gala Starlite a la cual llevo asistiendo más de diez años significa emoción, la solidaridad se junta en una noche única donde todos aportamos algo para ayudar a las diferentes fundaciones para niños que realmente necesitan un mundo mejor. Antonio, Sandra e Ignacio son el alma de esta fundación que intentan con esfuerzo y sacrificio ayudar a muchas personas tanto en España como en el extranjero que necesitan ese dinero que se recauda en esta solidaria noche Marbellí”Juan Peña.