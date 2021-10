Gente

La crónica de Mariñas

Lo deja claro y no se corta ni un pelo. Antonio David Flores en plan combativo y casi agresivo , es lo que nadie esperaba: «Voy a ir a por todos uno a uno» dice desafiante y poniéndose el mundo por montera el exguardia civil convertido en colaborador televisivo. El padre de Rocío y David Flores no teme nada: ni reacciones negativas, ni que lo alejen de los círculos que frecuenta. Está muy crecido tras ganar el juicio a «Sálvame», aunque la jueza sostiene que La Fábrica de la Tele intentó sacar rédito empresarial al despido. Tranquilo, ufano y y satisfecho ante el reconocimiento judicial, el exmarido de Rocío Carrasco casi se atreve a lanzar amenazas. Se nota que anda muy crecido y no lo disimula.

«No les voy a perdonar: estoy y me siento feliz porque se ha hecho justicia», proclama más que contento consciente de que recibirá la nada despreciable cifra de 90.000 euros.

Y casi hasta amenaza: «Este es el primer golpe y a partir de ahora vendrán muchos más», presume sin miedo a las críticas ni a que lo cuestionen, alejen o descalifiquen. David –que así amistosamente le llamamos siempre evitando el ceremonioso y distanciante Antonio David– parece ensoberbecido sobre todo sabiendo que la jueza asegura que La Fábrica quiso sacar rédito empresarial a su despido repentino de televisión.

Antonio David Flores en el plató de Sálvame Diario FOTO: Mediaset

«Esto no ha hecho mas que empezar, ya pueden prepararse», anuncia, advierte y casi amenaza David muy seguro de sí mismo, como siempre, o acaso obnubilado y trastornado por este primer éxito judicial.

El tema promete momentos únicos. Se anuncia jugoso y muy periodístico. No le quitaremos ojo. Y, sin duda, es todo un justo y merecido reconocimiento al maltrato recibido por parte de la cadena de Telecinco. La sentencia reconoce y exalta que «el despido del trabajador es nulo por vulnerar su derecho al honor» y condena a La Fábrica de la Tele a pagar los salarios que Antonio David Flores debía haber cobrado, cantidad que asciende a 33.361 euros. Ahí queda eso y no dudamos que sentará cátedra. Hay que seguir creyendo en la Justicia, qué gustazo y alegría siento al reconocerlo y ensalzarlo. Un claro ejemplo de que nunca hay que perder la esperanza.