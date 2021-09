Antonio David Flores contra ‘La fábrica de la tele’: “No les voy a perdonar nunca”

Gente

Buenas noticias para Antonio David Flores, que acaba de ver como la justicia le ha dado la razón en su lucha judicial contra ‘La Fábrica de la Tele’ - productora de ‘Sálvame’ - tras su demanda por despido improcedente el día después del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco.

Después de verse las caras en los tribunales contra Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y David Valldeperas, el juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha dado la razón a Antonio David y no solo declara nulo su despido del programa “por vulneración de su derecho al honor”, sino que además obliga a la productora a indemnizar al padre de Rocío Flores con “los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado”, 32.361 euros, además de 50.000 euros más en concepto de “daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor”.

En total, ‘La Fábrica de la Tele’ deberá indemnizar a Antonio David con más de 82.000 euros. Una victoria muy importante no solo a nivel económico para el malagueño, que lleva sin trabajar desde el pasado mes de marzo, sino también a nivel personal, y una dosis extra de fuerza en su guerra judicial contra Rocío Carrasco. En la sentencia, de más de 20 folios, la magistrada advierte del riesgo de llamar “maltratador” a una persona “porque no hay una sentencia”, además de cuestionar el proceder del programa ‘Sálvame’ a la hora de comunicar el despido del colaborador ya que hubo “voluntad de utilizar el despido para realizar un juicio paralelo sobre unos hechos que fueron objeto de una decisión judicial firme”, intentando influenciar a la audiencia e incidiendo en la escenografía del programa con Carlota y los colaboradores como un jurado popular tildando de “maltratador” a Antonio David.

Una victoria judicial sobre la que Rocío Flores se ha pronunciado a través de Instagram, felicitando a su padre con un storie compartido en Instagram con una preciosa fotografía de ambos cuando era tan solo una niña. “Enhorabuena jefe. Los que hemos vivido contigo todo esto sabemos lo importante que es para ti esta noticia a nivel personal. Paso a paso”, ha sido el mensaje con el que la influencer ha mostrado una vez más su apoyo incondicional a su padre, en el que además ha incluido un emoticono de un corazón azul, en clara referencia a la “marea azul” que se ha desatado en redes sociales en apoyo a ambos y a Olga Moreno tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, una de las grandes derrotadas tras esta rotunda victoria judicial de Antonio David Flores ante ‘La Fábrica de la Tele’.

“No es telebasura, es telesangre”

El propio protagonista de la historia ha roto su silencio esta mañana en el programa de Federico Jiménez Losantos, ‘Es la mañana de Federico’, a quien ha agradecido el apoyo que le ha brindado en estos duros momentos; mientras que a ‘La fábrica de la tele’ les ha acusado de haber jugado con él y su historia para sacar dinero, calificándolos de “mercenarios” y “telesangre”: “Cuando tienes la verdad de tu mano, con 25 años de hemeroteca y te señalan de esa forma con esa etiqueta tan cruel, la de esa lacra social, me planteo muchas cosas”.

“Este es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar nunca. La gente se escandalizaría con el dinero que tienen en sus cuentas corrientes a base de hacer dinero y sangre”, confesaba pletórico el ex colaborador, que relataba cómo se habían tomado sus hijos la feliz noticia: “No quería darles muchas explicaciones, pero si me apetecía esta mañana llamarles y decirles que todo lo que se ha hablado durante estos cuatro meses llamándome maltratador era falso, que hay una sentencia donde una jueza redacta en veintitantas páginas que su padre no es un maltratador”.

El exguardia civil confesaba que había sido muy complicado mantenerse en silencio durante tantos meses: “Me decía, ¿entro o no entro? Y luego me daba cuenta de que igual lo que pretendían era llevarme al redil y que continúe el show”.