Las desgarradoras palabras de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio: “Eres mi amor eterno”

El 13 de mayo de 2020 fallecía Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, tras una larga lucha contra el cáncer. Hoy, 17 meses después, su madre sigue recordándolo en redes sociales y este es el desgarrador mensaje que ha escrito en esta fecha tan señalada: “Hoy hace 17 meses que tuve que enterrar a mi hijo. Hoy mi corazón está con todas las madres y los padres que han tenido que que despedirse de sus hijos para siempre. Pero sobre todo mi corazón esta con todos los niños y jóvenes a los que la vida decidió robarle su futuro”.

“Pero no se trata de mi. Se trata de ti, mi Aless. Porque TÚ SONREÍSTE AL CÁNCER. Con tu entereza, solidaridad, amor, coraje, y esa lección de vida que con solo 27 años has tatuado con sangre en mi corazón. Esa lección que me hace aprender a morir en vida y sobre todo para que algún día aprenda a vivir sin ti, aunque esté muerta….Eres mi amor eterno”.

Unas durísimas palabras que acompañan a una fotografía del joven fallecido y que, en cuestión de minutos, ha conseguido miles de likes y comentarios de sus fans y seguidores que le demuestran su cariño para seguir adelante día tras día.